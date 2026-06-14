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NICO SCHLOTTERBECK GERMANY Getty Images
Marco Trombetta

Germania-Curacao 7-1, pagelle e tabellino: Nmecha fa quello che vuole, Kimmich giocatore totale, Undav super sub, Comenencia scrive comunque la storia

Coppa del Mondo
Germania vs Curaçao
Germania
Curaçao

Curacao scrive la storia con il primo goal ai Mondiali, ma la Germania fa il suo dovere dilagando nel secondo tempo nella prima partita del Gruppo E.

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La prima volta di Curacao ai Mondiali, la prima volta che sentiamo il loro inno in una Coppa del Mondo, il primo goal, il clamoroso goal del pareggio, segnato tra l'altro da un ex Juventus (anche se Next Gen), Livano Comenencia, che verrà ricordato per sempre come uno degli highlights di questo Mondiale.

Poi, ovviamente, c'è la Germania. Ovviamente più forte. Nonostante per 17 minuti tutto è stato in parità. Prima dell'intervallo, la squadra di Nagelsmann rimette le cose come devono essere, portandosi sul 3-1 con l'incornata di Schlotterberck e il rigore di Havertz, procurato da un Nmecha devastante quest'oggi.

Nel secondo tempo i limiti di Curacao vengono inevitabilmente fuori. La Germania è meno leggera e più cattiva come approccio rispetto all'inizio di gara. Musiala fa subito poker, poi Brown, una delle possibili sorprese della Germania in questo Mondiale, cala la manita dopo aver fatto assist nel primo tempo. Super impatto per Undav, che prima propizia il goal di Brown e poi chiude il set per i tedeschi. Il sigillo definitivo lo mette infine ancora Havertz (sempre su lancio di Undav), che con la doppietta raggiunge Balogun in vetta alla classifica marcatori.

  • PAGELLE GERMANIA-CURACAO

    GERMANIA (4-2-3-1): Neuer 5,5; Kimmich 7 (83' Anton sv), Tah 6 (73' Rudiger 6), Schlotterbeck 7, Brown 7 (73' Raum 6); Nmecha 7,5 (73' Goretzka 6), Pavlovic 6; Sané 5,5, Musiala 7 (64' Undav 7,5), Wirtz 6; Havertz 7

    CURACAO (4-3-3): Room 6,5; Fonville 5, Obispo 5, Bazoer 4,5, Floranus 5; Comenencia 6,5, J.Bacuna 5, L.Bacuna 5,5; Chong 6 (83' Kastaneer sv), Locadia 5,5 (65' Margaritha 6), Hansen 5,5 (46' Antonisse 5,5)

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  • TABELLINO GERMANIA-CURACAO 7-1

    Marcatori: 6' Nmecha, 21' Comenencia, 38' Schlotterbeck, 45' +4 rig. Havertz, 47' Musiala, 68' Brown, 78' Undav, 88' Havertz

    GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich (83' Anton), Tah (73' Rudiger), Schlotterbeck, Brown (73' Raum); Nmecha (73' Goretzka), Pavlovic; Sané, Musiala (64' Undav), Wirtz; Havertz. Ct: Nagelsmann 

    CURACAO (4-3-3): Room; Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus; Comenencia, J.Bacuna, L.Bacuna; Chong (83' Kastaneer), Locadia (65' Margaritha), Hansen (46' Antonisse). Ct: Advocaat

    Arbitro: Jayed

    Ammoniti: nessuno

    Espulsi: nessuno


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