Germania-Costa d'Avorio 2-1, pagelle e tabellino: Undav entra e cambia la partita, Kessié generoso, Bonny lotta

Clamorosa rimonta della Germania che vince 2-1 contro la Costa d'Avorio grazie alla doppietta di Undav e si qualifica per i sedicesimi di finale dei Mondiali.
La Germania parte leggermente meglio e tiene in mano il pallino del gioco, ma senza mai rendersi troppo pericolosa se non con un paio di conclusioni dalla distanza. Alla mezz'ora si accende Diomande che scappa sulla sinistra e mette in mezzo, Brown fa un mezzo miracolo ma sulla respinta c'è Kessiè che porta in vantaggio la Costa d'Avorio.
Gli africani all'inizio della ripresa cercano il raddoppio senza trovarlo, mentre Nagelsmann muove la panchina con ottimi risultati: assist di Amiri, goal di Undav e pareggio tedesco. Poi lo stesso attaccante in pieno recupero firma la rimonta: 2-1 della Germania.