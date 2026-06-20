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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

Germania-Costa d'Avorio 2-1, pagelle e tabellino: Undav entra e cambia la partita, Kessié generoso, Bonny lotta

Coppa del Mondo
Germania vs Costa d'Avorio
Germania
Costa d'Avorio

Undav entra e cambia la partita realizzando una doppietta che permette alla Germania di battere per 2-1 la Costa d'Avorio dopo l'iniziale vantaggio di Kessie. Tedeschi già qualificati ai sedicesimi.

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Clamorosa rimonta della Germania che vince 2-1 contro la Costa d'Avorio grazie alla doppietta di Undav e si qualifica per i sedicesimi di finale dei Mondiali.

La Germania parte leggermente meglio e tiene in mano il pallino del gioco, ma senza mai rendersi troppo pericolosa se non con un paio di conclusioni dalla distanza. Alla mezz'ora si accende Diomande che scappa sulla sinistra e mette in mezzo, Brown fa un mezzo miracolo ma sulla respinta c'è Kessiè che porta in vantaggio la Costa d'Avorio.

Gli africani all'inizio della ripresa cercano il raddoppio senza trovarlo, mentre Nagelsmann muove la panchina con ottimi risultati: assist di Amiri, goal di Undav e pareggio tedesco. Poi lo stesso attaccante in pieno recupero firma la rimonta: 2-1 della Germania.

  • PAGELLE GERMANIA-COSTA D'AVORIO

    Kimmich (5.5) soffre Diomande, Nmecha (7) non spreca un pallone, Sane (5.5) e Musiala (6) si accendono troppo poco, Havertz (5) non la vede mai, Undav (7.5) segna da centravanti vero.


    Singo (6.5) corre tanto, Diallo (6.5) ci mette qualità, Kessié (7) dominante a centrocampo ma il migliore della Costa d'Avorio è sempre Diomande (7). Bonny (6) lotta, Adingra (5) sbaglia il goal della vittoria.


    GERMANIA (4-2-3-1): Neuer 6; Kimmich 5.5, Tah 6, Schlotterbeck 5.5 (46' Rudiger 6), Brown 6.5; Nmecha 7, Pavlovic 5.5 (60' Amiri 6); Sane 5.5 (60' Leweling 6), Musiala 6 (60' Undav 7.5), Wirtz 6; Havertz 5 (85' Goretzka sv). Ct. Nagelsmann

    COSTA D'AVORIO (4-4-2): Y. Fofana 6.5; Singo 6.5 (83' Doue sv), Kossounou 6, Agbadou 6, Konan 6.5; Amad Diallo 6.5 (75' Adingra 6), Sangare 6 (75' Fofana 6), Kessié 7, Diomandé 7 (85' Pepe sv); Bonny 6 (75' Guessand 6), Oulai 5.5. Ct. Faé

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  • TABELLINO GERMANIA-COSTA D'AVORIO

    GERMANIA-COSTA D'AVORIO 2-1

    Marcatori: 30' Kessié, 68' e 94' Undav

    GERMANIA (4-2-3-1): Neuer 6; Kimmich 5.5, Tah 6, Schlotterbeck 5.5 (46' Rudiger 6), Brown 6.5; Nmecha 7, Pavlovic 5.5 (60' Amiri 6); Sane 5.5 (60' Leweling 6), Musiala 6 (60' Undav 7.5), Wirtz 6; Havertz 5 (85' Goretzka sv). Ct. Nagelsmann

    COSTA D'AVORIO (4-4-2): Y. Fofana 6.5; Singo 6.5 (83' Doue sv), Kossounou 6, Agbadou 6, Konan 6.5; Amad Diallo 6.5 (75' Adingra 5), Sangare 6 (75' Fofana 6), Kessié 7, Diomandé 7 (85' Pepe sv); Bonny 6 (75' Guessand 6), Oulai 5.5. Ct. Faé

    Arbitro: Benitez (Paraguay)

    Ammoniti: Nessuno

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