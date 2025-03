Germania col lutto al braccio e minuto di silenzio: il ricordo prima della partita contro l'Italia

La Germania scenderà in campo contro l'Italia con il lutto al braccio per per onorare la memoria di Doris Fitschen.

Questa sera a San Siro ci sarà l'andata dei quarti di Nations League tra Italia e Germania, con la gara di ritorno in programma domenica in terra tedesca. Per questa sfida, la Nazionale di Julian Nagelsmann scenderà in campo con il lutto al braccio per la scomparsa pochi giorni fa di Doris Fitschen, , ex leggenda della nazionale femminile. Oltre al lutto al braccio, nella partita di ritorno ci sarà anche un minuto di silenzio per l'ex calciatrice. La decisione della UEFA e chi era Doris Fitschen. L'articolo prosegue qui sotto