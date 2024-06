Georgia-Repubblica Ceca 1-1, pagelle e tabellino: muro Mamardashvili, Mikautadze è glaciale, Schick pareggia

Mikautadze porta in vantaggio la Georgia su rigore, Schick pareggia nella ripresa per la Repubblica Ceca: Mamardashvili para tutto, finisce 1-1.

Mamardashvili para tutto o quasi, Mikautadze segna, Schick pareggia prima di lasciare il campo per un problema fisico. Finisce 1-1 la partita tra Georgia e Repubblica Ceca, gara valida per la seconda giornata del raggruppamento F, quello dove sono presenti anche Portogallo e Turchia.

Un punto a testa che non sposta gli equilibri del girone, con Georgia e Repubblica Ceca – entrambe sconfitte nel match d’esordio – che muovono la classifica e salgono a quota 1 punto. I maggiori rimpianti sono per la nazionale allenata dal ct Hasek che deve fare i conti con la giornata di grazia del portiere Mamardashvili, migliore in campo.

Nel quinto minuto di recupero perà la Georgia ha la palla del 2-1, ma Lobzhanidze spreca calciando alto da ottima posizione.