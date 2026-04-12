Genoa-Sassuolo 2-1, pagelle e tabellino: Malinovskyi chirurgico, Ekuban decisivo, Koné opportunista, follie di Berardi e Ellertsson

Una vittoria che vale qualcosa di più di una semplice ipoteca sulla salvezza: il Genoa, davanti al pubblico del 'Ferraris', batte 2-1 il Sassuolo e si avvicina sempre di più al proprio obiettivo

A sbloccare il match è stato il Grifone, al 18' del primo tempo, grazie allo splendido goal di Malinovskyi che, con una conclusione mancina telecomandata, ha infilato il pallone all'angolino beffando l'incolpevole Muric.

Il secondo tempo, invece, è stato preceduto dalla clamorosa rissa avvenuta nel tunnel degli spogliatoi all'intervallo e che ha portato alla doppia espulsione di Berardi e Ellertsson. Nella ripresa le due squadre sono dunque entrate in campo in dieci contro dieci, con gli emiliani che hanno acciuffato il pari grazie alla zampata di Koné dopo la corta respinta di Bijlow. Quando tutto sembrava però spingere verso il pareggio, il colpo da tre punti lo piazza la squadra di De Rossi grazie agli innesti dalla panchina: Messias innesca Ekuban che piazza la zampata decisiva. Dai forti sentori di salvezza.