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Genoa SassuoloGetty Images
Andrea Ajello

Genoa-Sassuolo 2-1, pagelle e tabellino: Malinovskyi chirurgico, Ekuban decisivo, Koné opportunista, follie di Berardi e Ellertsson

Serie A
Genoa vs Sassuolo
Genoa
Sassuolo

Il Grifone torna a vincere e intravede il traguardo salvezza: Malinovskyi la sblocca con un capolavoro, poi Koné rimette tutto in parità ad inizio ripresa. Nel finale la zampata di Ekuban vale i tre punti. Rissa nell'intervallo: espulsi Berardi e Ellertsson.

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Una vittoria che vale qualcosa di più di una semplice ipoteca sulla salvezza: il Genoa, davanti al pubblico del 'Ferraris', batte 2-1 il Sassuolo e si avvicina sempre di più al proprio obiettivo

A sbloccare il match è stato il Grifone, al 18' del primo tempo, grazie allo splendido goal di Malinovskyi che, con una conclusione mancina telecomandata, ha infilato il pallone all'angolino beffando l'incolpevole Muric.

Il secondo tempo, invece, è stato preceduto dalla clamorosa rissa avvenuta nel tunnel degli spogliatoi all'intervallo e che ha portato alla doppia espulsione di Berardi e Ellertsson. Nella ripresa le due squadre sono dunque entrate in campo in dieci contro dieci, con gli emiliani che hanno acciuffato il pari grazie alla zampata di Koné dopo la corta respinta di Bijlow. Quando tutto sembrava però spingere verso il pareggio, il colpo da tre punti lo piazza la squadra di De Rossi grazie agli innesti dalla panchina: Messias innesca Ekuban che piazza la zampata decisiva. Dai forti sentori di salvezza.

  • PAGELLE GENOA

    Malinovskyi (7) sblocca la partita con un capolavoro balistico, mentre Ekuban (7) piazza il colpo da tre punti su imbeccata dell'altro subentrato Messias (6.5). Follia di Ellertsson: rissa con Berardi e rosso all'intervallo.

    VOTI GENOA:Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 6, Vasquez 6; Ellertsson 4, Malinovskyi 7 (55' Masini 6), Frendrup 6, Sabelli 6 (87' Otoa sv); Baldanzi 5.5 (55' Martin 6), Vitinha 6 (75' Messias 6.5); Colombo 5.5 (55' Ekuban 7)

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  • PAGELLE SASSUOLO

    Koné (6.5) riporta in superficie i neroverdi con la zampata che vale il provvisorio pareggio. Laurienté (6) si accende a sprazzi. Pinamonti (5.5) non graffia, Berardi (4) rovina tutto perdendo la testa all'intervallo.

    VOTI SASSUOLO: Muric 6; Walukiewicz 6 (67' Coulibaly 6), Idzes 6, Muharemovic 6, Doig 6 (81' Lipani sv); Thorstvedt 6, Matic 5.5 (67' Volpato 6), Koné 6.5 (87' Moro sv); Berardi 4, Pinamonti 5.5 (81' Iannoni sv), Laurienté 6

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  • TABELLINO GENOA-SASSUOLO

    GENOA-SASSUOLO 2-1

    Marcatori: 18' Malinovskyi, 57' Koné, 84' Ekuban

    GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi (55' Masini), Frendrup, Sabelli (87' Otoa); Baldanzi (55' Martin), Vitinha (75' Messias); Colombo (55' Ekuban). All. De Rossi.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz (67' Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Doig (81' Lipani); Thorstvedt, Matic (67' Volpato), Koné (87' Moro); Berardi, Pinamonti (81' Iannoni), Laurienté. All. Grosso.

    Arbitro: Rapuano

    Ammoniti: Malinovskyi, Frendrup, Doig, Walukiewicz, Muharemovic

    Espulsi: Berardi e Ellertsson all'intervallo

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