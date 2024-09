Genoa-Sampdoria, cosa succede in caso di pareggio al 90': supplementari o direttamente i rigori? C'è il ritorno? Il regolamento della Coppa Italia

Genoa vs Sampdoria

Genoa-Sampdoria si sfidano nei sedicesimi di finale di Coppa Italia: tutte le info sul regolamento e l’accoppiamento agli ottavi.

Lo spettacolo della Coppa Italia 2024/2025 entra sempre più nel vivo con sfide da sempre garanzie di goal, emozioni e grande spettacolo.

Come nel caso della gara tra Genoa e Sampdoria, partita valida per i sedicesimi di finale della competizione in programma mercoledì 25 settembre alle ore 21 allo stadio Luigi Ferraris.

Un derby sentitissimo e da sempre tra i più affascinanti d’Italia, che assume in questo caso ancora più valore visto che mette in palio la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia.