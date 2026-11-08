Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Genoa-Milan 1-2, pagelle e tabellino: sempre Cisse, Pulisic segna ancora, che disastri per Vasquez e Traoré

Serie A
Genoa vs Milan
Match report
Genoa
Milan

Il Milan torna a correre in campionato, battendo 2-1 il Genoa e portandosi a -5 dalla vetta. Quarta vittoria nelle ultime cinque in Serie A.

Pubblicità
Prossime partite
SAS

SAS

Serie A

22 nov 2026

GEN

GEN

MIL

MIL

Serie A

22 nov 2026

FRC

FRC

Amorim cambia ancora, pur restando fedele al 4-4-2, e schiera contemporaneamente sia Cisse che Pulisic.

Una mossa vincente, visto che sono proprio i due trequartisti rossoneri ad archiviare la pratica Genoa dopo appena 20 minuti di gioco.

Il talento italiano segna un altro goal, l'ennesimo della sua super stagione, approfittando di un erroraccio di Vasquez in costruzione. L'americano si ripete dopo il derby, sfruttando un'altra palla buttata via dal Genoa, questa volta da Traoré.

Osmajic prova a dare speranza a De Rossi prima dell'intervallo, ma il suo goal viene giustamente annullato per fuorigioco. Il Genoa rischia poi di rimanere anche con l'uomo in meno per il fallo di Marcandalli su Rabiot, valutato solo da giallo, ma il Milan comunque non ha difficoltà a portare a casa altri tre punti in campionato, nonostante il goal di Ellertsson nel finale e un recupero di quasi 9 minuti, mettendo in ghiaccio la quarta vittoria nelle ultime cinque partite.

  • PAGELLE GENOA-MILAN

    Cisse si conferma il vero realizzatore di questo Milan. Segna sempre e comunque, in tutti i modi, anche sfruttando i disastri avversari, come quello di Vasquez. Rabiot torna a fare quello che deve fare, un qualcosa di indispensabile per i rossoneri. Pulisic ne fa un altro, stavolta ringraziando prima Traoré e poi Ramos per l'assist, trovando ancor più una fiducia di cui il Milan ha fortemente bisogno.

    Molto positiva la prestazione difensiva di Gila in termini di solidità, nonostante l'assenza di Pavlovic. Sempre molto attivo Moreira, anche se stavolta giocate decisive non ne sono arrivate. Osmajic e Messias gli unici che provano a fare qualcosa di concreto nel Genoa, poi Ellertsson si inventa il goal del 2-1, ma è troppo poco.

    Bijlow 6; Marcandalli 5 (62' El Shaarawy 6), Ostigard 5, Vasquez 4,5; Ehizibue 6, Traore 4,5 (85' Sow sv), Wiafe 6 (85' Meichtry sv), Ellertsson 6,5 Vitinha 5,5 (74' Colombo 6), Messias 6 (62' Baldanzi 6); Osmajic 6.

    Maignan 6; Gila 6,5, De Winter 6, Diawara 6 (62' Terracciano 6), Musah 6 (88' Estupinan sv); Moreira 6,5, Modric 6, Rabiot 6,5, Cisse 7 (61' Hutchinson 6); Pulisic 7 (79' Jashari sv), Ramos 6,5.

  • TABELLINO GENOA-MILAN

    Marcatori: 13' Cisse, 19' Pulisic, 88' Ellertsson

    GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli (62' El Sahaarawy), Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traore (85' Sow), Wiafe (85' Meichtry), Ellertsson; Vitinha (74' Colombo), Messias (62' Baldanzi); Osmajic. All. De Rossi

    MILAN (4-4-2): Maignan; Gila, De Winter, Diawara (62' Terracciano), Musah (88' Estupinan); Moreira, Modric, Rabiot, Cisse (61' Hutchinson); Pulisic (79' Jashari), Ramos. All. Amorim

    Arbitro: Massa

    Ammoniti: Musah, Diawara, Marcandalli, Rabiot, Pulisic, Gila, Ehizibue

    Espulsi: nessuno

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Prossime partite
SAS

SAS

Serie A

22 nov 2026

GEN

GEN

MIL

MIL

Serie A

22 nov 2026

FRC

FRC