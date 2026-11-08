Genoa-Milan 1-2, pagelle e tabellino: sempre Cisse, Pulisic segna ancora, che disastri per Vasquez e Traoré

Amorim cambia ancora, pur restando fedele al 4-4-2, e schiera contemporaneamente sia Cisse che Pulisic.
Una mossa vincente, visto che sono proprio i due trequartisti rossoneri ad archiviare la pratica Genoa dopo appena 20 minuti di gioco.
Il talento italiano segna un altro goal, l'ennesimo della sua super stagione, approfittando di un erroraccio di Vasquez in costruzione. L'americano si ripete dopo il derby, sfruttando un'altra palla buttata via dal Genoa, questa volta da Traoré.
Osmajic prova a dare speranza a De Rossi prima dell'intervallo, ma il suo goal viene giustamente annullato per fuorigioco. Il Genoa rischia poi di rimanere anche con l'uomo in meno per il fallo di Marcandalli su Rabiot, valutato solo da giallo, ma il Milan comunque non ha difficoltà a portare a casa altri tre punti in campionato, nonostante il goal di Ellertsson nel finale e un recupero di quasi 9 minuti, mettendo in ghiaccio la quarta vittoria nelle ultime cinque partite.