Genoa-Milan 1-2, pagelle e tabellino: sempre Cisse, Pulisic segna ancora, che disastri per Vasquez e Traoré

Cisse si conferma il vero realizzatore di questo Milan. Segna sempre e comunque, in tutti i modi, anche sfruttando i disastri avversari, come quello di Vasquez. Rabiot torna a fare quello che deve fare, un qualcosa di indispensabile per i rossoneri. Pulisic ne fa un altro, stavolta ringraziando prima Traoré e poi Ramos per l'assist, trovando ancor più una fiducia di cui il Milan ha fortemente bisogno.

Molto positiva la prestazione difensiva di Gila in termini di solidità, nonostante l'assenza di Pavlovic. Sempre molto attivo Moreira, anche se stavolta giocate decisive non ne sono arrivate. Osmajic e Messias gli unici che provano a fare qualcosa di concreto nel Genoa, poi Ellertsson si inventa il goal del 2-1, ma è troppo poco.

Bijlow 6; Marcandalli 5 (62' El Shaarawy 6), Ostigard 5, Vasquez 4,5; Ehizibue 6, Traore 4,5 (85' Sow sv), Wiafe 6 (85' Meichtry sv), Ellertsson 6,5 Vitinha 5,5 (74' Colombo 6), Messias 6 (62' Baldanzi 6); Osmajic 6.

Maignan 6; Gila 6,5, De Winter 6, Diawara 6 (62' Terracciano 6), Musah 6 (88' Estupinan sv); Moreira 6,5, Modric 6, Rabiot 6,5, Cisse 7 (61' Hutchinson 6); Pulisic 7 (79' Jashari sv), Ramos 6,5.