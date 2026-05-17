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Christopher Nkunku Zachary Athekame Genoa MilanGetty
Simone Gambino

Genoa-Milan 1-2, pagelle e tabellino: Nkunku la sblocca, Athekame la chiude, Jashari gira a vuoto, grave l'errore di Amorim, Colombo non punge

Serie A
Genoa vs Milan
Genoa
Milan

Il Milan supera 2-1 il Genoa a Marassi e si porta al terzo posto a 90 minuti dal termine: Nkunku glaciale dal dischetto, Athekame decisivo, malissimo Jashari e Gimenez.

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La risposta del Milan arriva a Genova: i rossoneri battono 2-1 il Genoa e si avvicinano sensibilmente all'obiettivo Champions. Vantaggio firmato da Nkunku su rigore, raddoppio di Athekame, prima dell'ininfluente goal rossoblu di Vasquez. Un successo che porta i rossoneri al terzo posto con un margine di 2 punti sulle inseguitrici.

Il primo tempo è il naturale prosieguo dell'ultimo, deludente periodo del Milan: rossoneri senza idee, preoccupati più di difendere la porta di Maignan che di cercare di creare pericoli a quella di Bijlow. Il pallone pesa, il Grifone ha la testa libera e sembra poter far male ad ogni affondo. I risultati che arrivano dagli altri campi non aiutano il Diavolo, che all'intervallo è virtualmente quinto.

Ad inizio ripresa però l'episodio-chiave: retropassaggio troppo superficiale di Amorim, Nkunku anticipa Bijlow e poi viene steso dal portiere olandese, contatto che per l'arbitro Sozza è punibile con il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso Nkunku che spiazza Bijlow e riporta il Milan in zona Champions.

Il Diavolo prova a gestire il vantaggio, Allegri cambia la coppia d'attacco inserendo prima Fullkrug e poi Pulisic. Ed è proprio lo statunitense a servire all'81' l'assist per il sinistro da fuori di Athekame che fa 2-0. Finita? No, perchè all'87' Vasquez, sugli sviluppi di un corner, con una zampata sotto misura rimette in partita il Grifone. I dieci minuti di recupero, causati dall'interruzione dovuta per lancio di fumogeni dopo l'1-0 rossonero, lasciano i rossoneri sulle spine, ma il risultato finale premia la squadra di Allegri, ora terza in classifica.

  • PAGELLE GENOA

    Pesa tantissimo l'errore di Amorim (4,5) che spiana la strada al Milan: un retropassaggio incomprensibile che porta al rigore trasformato da Nkunku. Il grande ex del match, Colombo (5), viene chiuso da Gabbia e compagni e non riesce a pungere. Marcandalli (6,5) annulla Gimenez, mentre Vasquez (6,5) ha il merito di provare a riaprire la partita.

    GENOA (4-3-3): Bijlow 5,5; Ellertsson 6, Marcandalli 6,5, Otoa 6, Vasquez 6,5; Frendrup 6,5, Amorim 4,5 (90' Martin sv), Malinovskyi 6; Baldanzi 6 (66' Ekhator 6), Colombo 5, Vitinha 6. All. De Rossi.


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  • PAGELLE MILAN

    Primo tempo senza spunti, poi la giocata decisiva: Nkunku (7) conquista e trasforma un rigore che pesa come un macigno sulla corsa Champions. Importantissimo anche il 2-0 firmato da un diligente Athekame (7), che impreziosisce la sua prova con un sinistro da fuori pregevole.

    Altra prestazione decisamente insufficiente per Gimenez (5), mai in grado di rendersi pericoloso nell'area del Grifone. Ma il peggiore tra i rossoneri è Jashari (5), che come col Sassuolo sbaglia quasi ogni giocata.

    MILAN (3-5-2): Maignan 6,5; Tomori 6 (76' De Winter 6), Gabbia 6, Pavlovic 6,5; Athekame 7, Fofana 5,5 (68' Ricci 6), Jashari 5 (86' Loftus-Cheek sv), Rabiot 5,5, Bartesaghi 6; Gimenez 5 (68' Fullkrug 5,5), Nkunku 7 (76' Pulisic 6,5). All. Allegri.

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  • TABELLINO GENOA-MILAN

    GENOA-MILAN 1-2

    Marcatori: 51' Nkunku, 81' Athekame, 87' Vasquez

    GENOA (4-3-3): Bijlow 5,5; Ellertsson 6, Marcandalli 6,5, Otoa 6, Vasquez 6,5; Frendrup 6,5, Amorim 4,5 (90' Martin sv), Malinovskyi 6; Baldanzi 6 (66' Ekhator 6), Colombo 5, Vitinha 6. All. De Rossi.

    MILAN (3-5-2): Maignan 6,5; Tomori 6 (76' De Winter 6), Gabbia 6, Pavlovic 6,5; Athekame 7, Fofana 5,5 (68' Ricci 6), Jashari 5 (86' Loftus-Cheek sv), Rabiot 5,5, Bartesaghi 6; Gimenez 5 (68' Fullkrug 5,5), Nkunku 7 (76' Pulisic 6,5). All. Allegri.

    Arbitro: Sozza

    Ammoniti: Bijlow, Gabbia, Vitinha, Tomori, Ricci

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