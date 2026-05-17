Genoa-Milan 1-2, pagelle e tabellino: Nkunku la sblocca, Athekame la chiude, Jashari gira a vuoto, grave l'errore di Amorim, Colombo non punge

La risposta del Milan arriva a Genova: i rossoneri battono 2-1 il Genoa e si avvicinano sensibilmente all'obiettivo Champions. Vantaggio firmato da Nkunku su rigore, raddoppio di Athekame, prima dell'ininfluente goal rossoblu di Vasquez. Un successo che porta i rossoneri al terzo posto con un margine di 2 punti sulle inseguitrici.

Il primo tempo è il naturale prosieguo dell'ultimo, deludente periodo del Milan: rossoneri senza idee, preoccupati più di difendere la porta di Maignan che di cercare di creare pericoli a quella di Bijlow. Il pallone pesa, il Grifone ha la testa libera e sembra poter far male ad ogni affondo. I risultati che arrivano dagli altri campi non aiutano il Diavolo, che all'intervallo è virtualmente quinto.

Ad inizio ripresa però l'episodio-chiave: retropassaggio troppo superficiale di Amorim, Nkunku anticipa Bijlow e poi viene steso dal portiere olandese, contatto che per l'arbitro Sozza è punibile con il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso Nkunku che spiazza Bijlow e riporta il Milan in zona Champions.

Il Diavolo prova a gestire il vantaggio, Allegri cambia la coppia d'attacco inserendo prima Fullkrug e poi Pulisic. Ed è proprio lo statunitense a servire all'81' l'assist per il sinistro da fuori di Athekame che fa 2-0. Finita? No, perchè all'87' Vasquez, sugli sviluppi di un corner, con una zampata sotto misura rimette in partita il Grifone. I dieci minuti di recupero, causati dall'interruzione dovuta per lancio di fumogeni dopo l'1-0 rossonero, lasciano i rossoneri sulle spine, ma il risultato finale premia la squadra di Allegri, ora terza in classifica.