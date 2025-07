Genoa-Mantova 3-2, tabellino e marcatori: gara spettacolare, decide Thorsby a 6 minuti dalla fine

Genoa vs Mantova

Il Genoa si impone di misura sul Mantova al termine di una partita piena di colpi di scena e di reti: l'uomo decisivo è il norvegese.

Seconda amichevole e seconda vittoria per il Genoa. Anche se quello contro il Mantova, dopo il facile 13-0 dell'esordio contro il Fassa, è decisamente un successo più sudato per gli uomini di Patrick Vieira.

A Moena, sede del ritiro rossoblù, il Genoa si impone per 3-2 proprio come un anno fa al termine di una partita piena di colpi di scena e di reti. Il Mantova, che nella scorsa stagione si è salvato in Serie B da neopromossa, conferma dunque la bontà della propria rosa.

A passare in vantaggio poco dopo la mezz'ora del primo tempo è proprio il Mantova: Radaelli riceve in area e con uno strano piattone incrociato sorprende Leali. Ma nella ripresa la musica cambia: dopo un palo di Stanciu, Marcandalli pareggia sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Venturino completa la rimonta, riprendendo una punizione di Stanciu respinta dal portiere mantovano.

Il 2-2 del Mantova arriva all'82' su rigore, trasformato da Galuppini e concesso per un fallo in realtà inesistente di Vogliacco (palla piena). Ma pochi secondi più tardi è Thorsby a decidere di testa l'amichevole, pescato in area da un cross di Martin.

Il Genoa tornerà ora in campo giovedì 31 luglio in un triangolare con due spagnole: il Villarreal e l'Oviedo.