Genoa-Mantova dove vederla: DAZN, Sky o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Tutto sull'amichevole estiva Genoa-Mantova: le formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming.

Terza amichevole per il Genoa di Alberto Gilardino, che chiude il ritiro estivo in Val di Fassa sfidando a Moena il Mantova, formazione neopromessa in Serie B.

Dopo la sgambata contro i dilettanti del Val di Fassa terminata 17-1 e il successo per 3-1 contro il Venezia dello scorso sabato, la squadra rossoblù si prepara ad affrontare un altro test in vista dell’inizio della nuova stagione sportiva, che per la squadra allenata da Gilardino prenderà ufficialmente il via il prossimo 9 agosto, nella gara valida per il primo turno di Coppa Italia contro la Reggiana.

Tutto sull'amichevole Genoa-Mantova: canale tv, formazioni e dove vederla in diretta streaming.