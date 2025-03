Genoa-Lecce dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Genoa apre la 29a giornata di Serie A: i rossoblù nell'anticipo del venerdì ospitano il Lecce che cerca punti salvezza.

Riparte la Serie A dopo gli impegni europei che hanno visto Inter, Lazio, Roma e Fiorentina impegnate.

Ad aprire il programma della ventinovesima giornata di campionato c'è la sfida tra Genoa e Lecce allo Stadio Luigi Ferraris.

I rossoblù sono tranquilli in classifica con 32 punti, a più 10 dalla zona retrocessione. Per il Lecce invece c'è la necessità di fare punti chiave per la salvezza: la squadra di Marco Giampaolo è reduce dalla sconfitta contro il Milan dopo essere stata in vantaggio 2-0.

Di seguito tutte le informazioni sulla sfida tra Genoa e Lecce.