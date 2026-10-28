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Genoa CFC v Juventus FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Genoa-Juventus 2-0, pagelle e tabellino: Kalulu e Cambiaso disastrosi, Baldanzi ispirato, Kolo Muani non la vede mai, Bremer soffre, traversa di Koopmeiners

Serie A
Genoa vs Juventus
Match report
Genoa
Juventus

La Juventus perde per 2-0 contro il Genoa e ripiomba nella crisi dopo la vittoria di Lecce. Pessima prestazione della squadra di Spalletti soprattutto nel primo tempo. Male tutti, i peggiori sono Kalulu e Cambiaso. Nel recupero traversa di Koopmeiners.

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Seconda sconfitta nelle ultime tre di campionato per la Juventus che perde per 2-0 in casa del Genoa e sprofonda a -11 dalla vetta della classifica. Prestazione gravemente insufficiente quella della squadra di Spalletti, molto bene invece il Grifone.

I bianconeri approcciano malissimo alla partita e dopo appena dodici minuti sono già sotto: Ehizibue, pescato sul secondo palo, tira e Cambiaso ci mette il piede anticipando Vicario ma manda la palla nella sua porta.

Il Genoa continua a spingere, la Juventus non c'è, così Vitinha sfrutta un grave errore di Kalulu e spalanca la strada a Baldanzi che trova la rete con un'altra deviazione, stavolta di Bremer.

Padroni di casa in vantaggio di due all'intervallo al termine di un primo tempo sconcertante della squadra di Spalletti, che non si rende mai pericolosa e rischia anche di subire il terzo goal.

All'inizio della ripresa il tecnico bianconero inserisce subito Zhegrova e Woltemade ma la Juventus fatica a produrre chiare occasioni da goal. La migliore è un colpo di testa di Bremer sugli sviluppi di un corner che finisce alto. In pieno recupero traversa di Koopmeiners su punizione.

Il Genoa vince e sale a dieci punti, i bianconeri affondano e ripiombano nella crisi. Domenica allo 'Stadium' arriva il Napoli.

  • PAGELLE GENOA-JUVENTUS

    Ostigard (6.5) senza affanni su Woltemade e Kolo Muani, Ehizibue (6.5) la sblocca con l'aiuto di Cambiaso, Baldanzi (7) sempre decisivo contro la Juventus, Amorim (7) dominatore a centrocampo, Vitinha (6.5) e Osmajic (6.5) lottano.

    Bremer (5) spesso in affanno, Kalulu (4) sbaglia tutto sia dietro che davanti, McKennie (5.5) con poca qualità, Douglas Luiz (5) non è ispirato, Cambiaso (4) ancora disastroso, Kolo Muani (5) è un fantasma, Zhegrova (6) l'unico a provarci.

    GENOA (3-5-2): Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 6.5, Vasquez 6.5; Ehizibue 6.5 (69' Meichtry 6), Baldanzi 7 (69' Messias 6), Frendrup 6.5, Amorim 7 (82' Wiafe sv), Ellertsson 6.5 (41' Mitaj 6.5); Vitinha 6.5, Osmajic 6.5 (82' Colombo sv). All. De Rossi

    JUVENTUS (3-5-2): Vicario 6; Gatti 5 (46' Woltemade 5.5), Bremer 5, Lucumi 5.5; Kalulu 4, McKennie 5.5, Douglas Luiz 5 (77' Koopmeiners 6), Sarr 5 (59' Boga 5.5), Cambiaso 4 (59' Cabal 5.5); Alajbegovic 5.5 (46' Zhegrova 6), Kolo Muani 4.5. All. Spalletti

  • TABELLINO GENOA-JUVENTUS

    GENOA-JUVENTUS 2-0

    Marcatori: 12' Ehizibue, 28' Baldanzi

    GENOA (3-5-2): Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 6.5, Vasquez 6.5; Ehizibue 6.5 (69' Meichtry 6), Baldanzi 7 (69' Messias 6), Frendrup 6.5, Amorim 7 (82' Wiafe sv), Ellertsson 6.5 (41' Mitaj 6.5); Vitinha 6.5, Osmajic 6.5 (82' Colombo sv). All. De Rossi

    JUVENTUS (3-5-2): Vicario 6; Gatti 5 (46' Woltemade 5.5), Bremer 5, Lucumi 5.5; Kalulu 4, McKennie 5.5, Douglas Luiz 5 (77' Koopmeiners 6), Sarr 5 (59' Boga 5.5), Cambiaso 4 (59' Cabal 5.5); Alajbegovic 5.5 (46' Zhegrova 6), Kolo Muani 4.5. All. Spalletti

    Arbitro: Doveri

    Ammoniti: Zhegrova

    Espulsi: Nessuno

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