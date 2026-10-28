Genoa-Juventus 2-0, pagelle e tabellino: Kalulu e Cambiaso disastrosi, Baldanzi ispirato, Kolo Muani non la vede mai, Bremer soffre, traversa di Koopmeiners

Seconda sconfitta nelle ultime tre di campionato per la Juventus che perde per 2-0 in casa del Genoa e sprofonda a -11 dalla vetta della classifica. Prestazione gravemente insufficiente quella della squadra di Spalletti, molto bene invece il Grifone.
I bianconeri approcciano malissimo alla partita e dopo appena dodici minuti sono già sotto: Ehizibue, pescato sul secondo palo, tira e Cambiaso ci mette il piede anticipando Vicario ma manda la palla nella sua porta.
Il Genoa continua a spingere, la Juventus non c'è, così Vitinha sfrutta un grave errore di Kalulu e spalanca la strada a Baldanzi che trova la rete con un'altra deviazione, stavolta di Bremer.
Padroni di casa in vantaggio di due all'intervallo al termine di un primo tempo sconcertante della squadra di Spalletti, che non si rende mai pericolosa e rischia anche di subire il terzo goal.
All'inizio della ripresa il tecnico bianconero inserisce subito Zhegrova e Woltemade ma la Juventus fatica a produrre chiare occasioni da goal. La migliore è un colpo di testa di Bremer sugli sviluppi di un corner che finisce alto. In pieno recupero traversa di Koopmeiners su punizione.
Il Genoa vince e sale a dieci punti, i bianconeri affondano e ripiombano nella crisi. Domenica allo 'Stadium' arriva il Napoli.