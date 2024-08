Genoa-Inter 2-2, pagelle e tabellino: Thuram si illude, ma Messias la risolve in extremis

I nerazzurri pareggiano all'esordio nella nuova stagione: decisivo il rigore del Genoa in pieno recupero.

Gambe pesanti, meccanismi "da ricordare": appunti da sviluppare sul taccuino "mentale", simbolico, di Simone Inzaghi, che riparte sì da Campione d'Italia, ma che ha del lavoro da portare avanti con la sua Inter che, a Genova, contro il Genoa, fatica come nel più classico degli esordi d'estate.

E, infatti, si fa vedere tutto il periodo trascorso dalla fine del campionato della seconda stella all'inizio della nuova stagione: a passare in vantaggio a Marassi è la formazione di Alberto Gilardino che, con Alessandro Vogliacco, sfrutta una grossa incertezza di Yann Sommer e di Yann Bisseck e insacca per l'1-0. Uno Yin e Yann (e non Yang) in salsa nerazzurra che restituisce il senso della "ripresa".

A rialzare la testa dell'Inter, lo sguardo, le ambizioni è Marcus Thuram: torsione perfetta su assist di Nicolò Barella, a ribadire le volontà già lanciate nella passata stagione.

C'è un senso, comunque, nella questione legata al francese: perché in una serata in cui Lautaro Martinez appare spento, Thuram si esalta e all'85', con uno scavetto, col brivido del VAR, porta avanti l'Inter che riparte coi tre punti. Anzi no: perché a Marassi finisce solo quando arbitro fischia. E fischia diverse volte.

Rigore per il Genoa, per mani di Bisseck. Primo fischio: Junior Messias calcia, Sommer para, Messias insacca. Altro fischio. Poi i tre, finali: è 2-2.