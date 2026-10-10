Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport
Marco Trombetta

Genoa-Fiorentina 2-1, pagelle e tabellino: Osmajic trascinatore, classe Messias, Mastantuono non si vede, disastro Ranieri

Serie A
Genoa vs Fiorentina
Genoa
Fiorentina

De Rossi si tiene stretto la panchina del Genoa conquistando la prima vittoria in campionato contro la Fiorentina. Osmajic protagonista assoluto.

Pubblicità

La Serie A ricomincia con la prima vittoria del Genoa di De Rossi, che infligge la prima sconfitta alla Fiorentina di Vanoli dopo due risultati utili consecutivi.

Bastano 15 minuti all'uragano Osmajic per abbattersi sulla Viola, con il goal che sblocca la partita e l'assist per il raddoppio di Messias, su buco abbastanza clamoroso da parte di Ranieri. Tre goal e un assist in cinque partite per il montenegrino, candidato ad essere una delle sorprese di questa stagione.

La Fiorentina fatica a rendersi pericolosa, a tratti sembra quella di Grosso e viene tradita dai suoi uomini di maggiore talento come Mastantuono, Fagioli e Ndour, tornati scarichi dalla sosta e incapaci di dare una marcia in più alla Fiorentina. Il goal che riapre la partita è alla fine un regalo di Vasquez, che si butta in porta un cross abbastanza innocuo di Jimenez.

La riscossa vera e propria, però, non c'è. Il Genoa si prende tre punti fondamentali e De Rossi si tiene stretta la panchina.

  • PAGELLE GENOA-FIORENTINA

    Bijlow 6; Otoa 6 (66' Marcandalli 6), Ostigard 6,5, Vasquez 5,5; Ehizibue 6 (82' Puczka sv), Traorè 6, Frendrup 6, Ellertsson 6,5 (82' Sabelli sv); El Shaarawy 6,5 (57' Wiafe 6), Messias 7 (57' Vitinha 6); Osmajic 7,5.

    De Gea 5,5; Jimenez 6 (81' Dodò sv), Dragusin 5, Ranieri 4,5 (46' Viery 5,5), Valdepenas 5,5; Ndour 5,5, Fagioli 5,5, Oulai 5,5 (46' Njie 5,5); Mastantuono 5,5, Beto 5,5 (65' Pellegrino 6), Gnonto 5,5 (81' Pedro Goncalves sv).

    Segna, fa assist, fa ammonire praticamente tutti. Osmajic è il vero trascinatore di questo Genoa, l'uomo salvezza per De Rossi. Messias ci mette tutta la sua classe e anche El Shaarawy da ottimi segnali, sfiorando più volte il goal.

    Ranieri nel primo tempo non ci capisce nulla e viene sostituito all'intervallo, ma anche Dragusin stavolta non fa una grande figura. Mastantuono si vede pochissimo, Beto da titolare non incide, Ndour colpisce un palo ma non fa la differenza in mezzo al campo.

  • TABELLINO GENOA-FIORENTINA

    Marcatori: 8' Osmajic, 15' Messias, 73' aut. Vasquez

    GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Otoa (66' Marcandalli), Ostigard, Vasquez; Ehizibue (82' Puczka), Traorè, Frendrup, Ellertsson (82' Sabelli); El Shaarawy, Messias; Osmajic. All. De Rossi

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez (81' Dodo), Dragusin, Ranieri (46' Viery), Valdepenas; Ndour, Fagioli, Oulai (46' Njie); Mastantuono, Beto (65' Pellegrino), Gnonto (81' Pedro Goncalves). All. Vanoli

    Arbitro: Maresca

    Ammoniti: Ranieri, Oulai, Viery, Traoré, Vasquez, Wiafe, Vitinha

    Espulsi: nessuno

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Genoa crest
Genoa
GEN
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Como crest
Como
COM