Genoa-Fiorentina 2-1, pagelle e tabellino: Osmajic trascinatore, classe Messias, Mastantuono non si vede, disastro Ranieri

La Serie A ricomincia con la prima vittoria del Genoa di De Rossi, che infligge la prima sconfitta alla Fiorentina di Vanoli dopo due risultati utili consecutivi.

Bastano 15 minuti all'uragano Osmajic per abbattersi sulla Viola, con il goal che sblocca la partita e l'assist per il raddoppio di Messias, su buco abbastanza clamoroso da parte di Ranieri. Tre goal e un assist in cinque partite per il montenegrino, candidato ad essere una delle sorprese di questa stagione.

La Fiorentina fatica a rendersi pericolosa, a tratti sembra quella di Grosso e viene tradita dai suoi uomini di maggiore talento come Mastantuono, Fagioli e Ndour, tornati scarichi dalla sosta e incapaci di dare una marcia in più alla Fiorentina. Il goal che riapre la partita è alla fine un regalo di Vasquez, che si butta in porta un cross abbastanza innocuo di Jimenez.

La riscossa vera e propria, però, non c'è. Il Genoa si prende tre punti fondamentali e De Rossi si tiene stretta la panchina.