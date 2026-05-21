Genoa, è ufficiale il riscatto di Lorenzo Colombo: le cifre e quanti milioni arrivano nelle casse del Milan

Così ha parlato Colombo dopo la certezza della permanenza al Genoa:

“Ci tenevo a legarmi a un club, un team e una piazza come questa e farò del mio massimo per ripagare la fiducia e il sostegno della società, del mister, dei compagni e dei tifosi. Sono felice di continuare a giocare in maglia rossoblù: il Genoa è il Genoa. Sono affascinato dall’atmosfera che c’è allo stadio in ogni partita e consapevole del patrimonio affettivo che rappresenti per decine di migliaia di sostenitori”.

Queste sono invece le parole di Diego Lopez, Chief of Football genoano:

“Crediamo molto nelle qualità umane, tecniche e professionali di Lorenzo e nei suoi potenziali margini di miglioramento. Un attaccante moderno come lui, che a 24 anni ha già collezionato in carriera 200 presenze a livello di club, costituirà un punto fermo nella rosa che stiamo allestendo per la prossima stagione. Ringraziamo Lorenzo, così come i compagni, per l’apporto in campo e nello spogliatoio”.