Genoa, è ufficiale il riscatto di Lorenzo Colombo: le cifre e quanti milioni arrivano nelle casse del Milan

Prima la salvezza, poi il riscatto. Ora è ufficiale: Lorenzo Colombo è a tutti gli effetti un calciatore del Genoa, senza più legami con altri club. Ovvero il Milan, in questo caso.
Il club ligure, che da qualche settimana ha conquistato matematicamente la salvezza, ha annunciato la permanenza del centravanti, importante nel cammino che ha portato la squadra di Daniele De Rossi alla permanenza in Serie A.
Il motivo? È scattato l'obbligo di riscatto di Colombo, inizialmente in prestito a Genova dal Milan ma ora rossoblù al 100%.