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Genoa CFC v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Genoa, è ufficiale il riscatto di Lorenzo Colombo: le cifre e quanti milioni arrivano nelle casse del Milan

Calciomercato
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L. Colombo

Per il centravanti, inizialmente in prestito, è scattato l'obbligo di riscatto: nuovo contratto fino al 2029. Le cifre dell'operazione tra i due club.

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Prima la salvezza, poi il riscatto. Ora è ufficiale: Lorenzo Colombo è a tutti gli effetti un calciatore del Genoa, senza più legami con altri club. Ovvero il Milan, in questo caso.

Il club ligure, che da qualche settimana ha conquistato matematicamente la salvezza, ha annunciato la permanenza del centravanti, importante nel cammino che ha portato la squadra di Daniele De Rossi alla permanenza in Serie A.

Il motivo? È scattato l'obbligo di riscatto di Colombo, inizialmente in prestito a Genova dal Milan ma ora rossoblù al 100%.

  • IL COMUNICATO DEL GENOA

    "Il Genoa del futuro - ha annunciato il Grifone - comincia a prendere forma partendo dal presente: Lorenzo Colombo sarà rossoblù fino al 2029. Dopo una stagione in crescita, 7 reti segnate e 2 assist, sono maturate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante, nato a Vimercate (MI) l’8 marzo 2002, con l’estensione contrattuale al 30 giugno 2029".

    Alla fine di luglio 2025, il Genoa stesso aveva annunciato l'arrivo di Colombo dal Milan "a titolo temporaneo, con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni".

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  • NUOVO CONTRATTO TRIENNALE

    Colombo rimarrà al Genoa almeno per altre tre stagioni, naturalmente se non ci sarà una separazione anticipata nei prossimi anni: il nuovo contratto firmato dall'ex centravanti di Lecce ed Empoli andrà infatti in scadenza il 30 giugno del 2029.

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  • "FELICE DI CONTINUARE QUI"

    Così ha parlato Colombo dopo la certezza della permanenza al Genoa:

    “Ci tenevo a legarmi a un club, un team e una piazza come questa e farò del mio massimo per ripagare la fiducia e il sostegno della società, del mister, dei compagni e dei tifosi. Sono felice di continuare a giocare in maglia rossoblù: il Genoa è il Genoa. Sono affascinato dall’atmosfera che c’è allo stadio in ogni partita e consapevole del patrimonio affettivo che rappresenti per decine di migliaia di sostenitori”.

    Queste sono invece le parole di Diego Lopez, Chief of Football genoano:

    “Crediamo molto nelle qualità umane, tecniche e professionali di Lorenzo e nei suoi potenziali margini di miglioramento. Un attaccante moderno come lui, che a 24 anni ha già collezionato in carriera 200 presenze a livello di club, costituirà un punto fermo nella rosa che stiamo allestendo per la prossima stagione. Ringraziamo Lorenzo, così come i compagni, per l’apporto in campo e nello spogliatoio”.

  • LE CIFRE DELL'OPERAZIONE

    Ma quanto incassa alla fine il Milan? 7 milioni di euro è la cifra che il Genoa ha accettato di versare nelle casse rossonere per tenere a titolo definitivo il centravanti cresciuto proprio nelle giovanili rossonere. Il cui legame con il club che lo ha formato viene dunque a spezzarsi dopo la bellezza di 15 anni.

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