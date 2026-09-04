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Genoa CFC v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Genoa-Como 1-4, pagelle e tabellino: Baturina ancora a segno, Nico Paz incanta, Osmajic non basta, assist di Kean, Diao fa doppietta

Serie A
Genoa vs Como
Genoa
Como

Seconda vittoria consecutiva del Como che batte il Genoa 1-4 in rimonta e sale a quota sette punti in classifica. La squadra di De Rossi, ancora ferma a zero, si consola col primo goal di Osmajic. Kean debutta con un assist, doppietta di Diao.

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Sette punti in tre partite per il Como, che dopo la vittoria di Napoli si ripete in casa del Genoa per 1-4 con i goal dei suoi trequartisti Baturina, Diao e Nico Paz. Alla squadra di De Rossi, ferma ancora a quota zero, non basta Osmajic. Troppo grande la differenza di valori in campo.

La formazione di Fabregas parte forte ma al primo affondo passa il Genoa: Colombo buca la difesa del Como e serve al centro, dove Osmajic in spaccata trova il goal alla sua prima da titolare in Serie A. Il vantaggio dei padroni di casa dura poco perché Baturina dalla distanza segna ancora dopo la rete di Napoli.

Cinque minuti dopo Diao ribalta tutto con un tiro al volo che sorprese un non incolpevole Bijlow. E prima dell'intervallo Nico Paz cala addirittura il tris su assist delizioso di Couto. Il Como è uno spettacolo, il Genoa è generoso ma non basta.

Nella ripresa De Rossi cerca di sistemare qualcosa però sono sempre gli ospiti a rendersi pericolosi. Nico Paz sfiora la doppietta personale colpendo un palo, c'è spazio anche per il debutto di Moise Kean che si presenta con un assist per il poker di Diao.

  • PAGELLE GENOA-COMO

    Bijlow (5) ha gravi colpe sul secondo goal del Como, male tutta la difesa del Genoa (5). Colombo (6.5) serve l'assist a Osmajic (7) che si presenta al meglio. Messias (6.5) prova a dare la scossa.

    Assist delizioso di Couto (7), Valle (6.5) spinge sempre, Da Cunha (6.5) comanda a centrocampo, Diao (7) devastante, Baturina (7) ancora a segno, finalmente il vero Nico Paz (7), Kean (6.5) entra bene.

    GENOA (3-4-1-2): Bijlow 5; Marcandalli 5 (81' Meichtry 6), Ostigard 5, Vasquez 5; Sabelli (46' Vitinha 5.5), Frendrup 6, Sow 5.5 (75' Amorim 6), Ellertsson 5.5; Baldanzi 6 (66' Messias 6.5), Osmajic 7; Colombo 6.5 (67' Ehizibue 6). All De Rossi

    COMO (4-2-3-1): Butez 5.5; Couto 7, Chalobah 6, Ramon 5.5, Valle 6.5; Perrone 6, Da Cunha 6.5 (80' Ricci 6); Diao 7.5 (84' Liberali sv), Nico Paz 7 (80' Milla 6), Baturina 7 (66' Caqueret 6); Douvikas 6 (66' Kean 6.5). All. Fabregas

    • Pubblicità

  • TABELLINO GENOA-COMO

    GENOA-COMO 1-4

    Marcatori: 19' Osmajic, 25' Baturina, 30' Diao, 40' Paz, 78' Diao

    GENOA (3-4-1-2): Bijlow 5; Marcandalli 5 (81' Meichtry 6), Ostigard 5, Vasquez 5; Sabelli (46' Vitinha 5.5), Frendrup 6, Sow 5.5 (75' Amorim 6), Ellertsson 5.5; Baldanzi 6 (66' Messias 6.5), Osmajic 7; Colombo 6.5 (67' Ehizibue 6). All De Rossi

    COMO (4-2-3-1): Butez 5.5; Couto 7, Chalobah 6, Ramon 5.5, Valle 6.5; Perrone 6, Da Cunha 6.5 (80' Ricci 6); Diao 7.5 (84' Liberali sv), Nico Paz 7 (80' Milla 6), Baturina 7 (66' Caqueret 6); Douvikas 6 (66' Kean 6.5). All. Fabregas

    Arbitro: Guida

    Ammoniti: Sow, Baturina, Ostigard

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