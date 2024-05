Gennaro Tutino, il bomber ballerino: dal sogno 'Amici' al Napoli, protagonista in B

Sognava di fare il ballerino ad 'Amici', poi ha scelto il calcio: gli anni a Napoli, il corteggiamento della Juve, gli infortuni e l'exploit in B.

Gli inizi nel settore giovanile del Napoli con tanto di fascia da capitano sul braccio, i goal a raffica in Youth League, una lunga serie di prestiti, un grave infortunio e poi finalmente la continuità.

Gennaro Tutino a quasi 28 anni sembra avere raggiunto la maturità. Dopo un'esperienza non troppo fortunata a Palermo, è tornato a Cosenza dove ha vissuto una stagione da assoluto protagonista.

Tutino è un giocatore eclettico, nato come esterno, oggi gioca prevalentemente in attacco come prima o seconda punta. Non esattamente un animale d'area di rigore, dato che predilige partire da lontano per sprigionare tutta la sua velocità in progressione e puntare la porta avversaria.

Una carriera, la sua, finora spesa soprattutto in Serie B dove ha vissuto gli anni migliori proprio tra Cosenza e Salerno. In mezzo una manciata di presenze in Serie A col Verona senza goal. Forse meno di quanto ci si aspettava da un talento come il suo, per un ragazzo spesso frenato da problemi fisici ma anche da un carattere difficile da domare.

E dire che, da piccolo, Tutino avrebbe potuto e in parte voluto imboccare tutta un'altra strada...