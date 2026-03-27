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Robert Lewandowski Barcelona 2025-26Getty
Michael Di Chiaro

Gazzetta - La Juventus fa sul serio per Lewandowski: emissario bianconero presente a Varsavia per Polonia-Albania

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Un uomo di Comolli era presenta a Varsavia per seguire da vicino la gara dell'attaccante del Barcellona impegnato con la Polonia contro l'Albania: l'attaccante blaugrana, che ha trovato il goal, sembra destinato a lasciare i catalani a parametro zero al termine della stagione.

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Una suggestione, ad oggi. Ma domani chissà.

La Juventus monitora attentamente la situazione relativa al futuro di Robert Lewandowski che, salvo colpi di scena, al termine della stagione lascerà il Barcellona dopo la naturale scadenza del suo contratto.

Il club bianconero, dal canto suo, non ha ancora mosso passi dal punto di vista formale con il calciatore, ma dalla partita che ha visto il bomber polacco impegnato con la sua Nazionale nel playoff contro l'Albania arrivano indicazioni molto importanti e che suggeriscono di prestare attenzione alla traccia.

  • EMISSARIO BIANCONERO A VARSAVIA

    Come riferito da La Gazzetta dello Sport, un emissario della Juventus era presente a Varsavia per visionare l'attaccante del Barcellona impegnato con la sua Polonia contro l'Albania.

    Schierato dal primo minuto e con la fascia di capitano al braccio, l'ex Bayern ha griffato il goal del momentaneo 1-1 dando il la alla rimonta della Polonia poi completata dal goal vittoria di Zielinski.

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  • CONTRATTO IN SCADENZA

    La Juventus, non è un mister, in vista del prossimo campionato starebbe valutando di intervenire in maniera massiccia sull'assetto dell'attuale rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

    Per questo motivo il club bianconero sarebbe intenzionato ad attingere anche dal mercato svincolati. Tra questi, appunto, tra pochi mesi potrebbe finirci anche Robert Lewandowski, il cui contratto con il Barcellona scadrà il 30 giugno.

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  • UN COLPO 'ALLA MODRIC'

    La Juve, dal canto suo, è convinta che Lewandowski - prossimo ai 38 anni - possa diventare a tutti gli effetti ciò che Luka Modric è stato per il Milan nel corso di questa stagione.

    Esattamente come il fantasista croato, Lewandowski, nonostante l'età, potrebbe rappresentare un autentico fattore in grado di spostare gli equilibri nella prossima Serie A e, su indicazione di Spalletti, l'obiettivo del prossimo mercato zebrato è sicuramente quello di alzare il livello. Sia in termini tecnici e qualitativi che di peso specifico all'interno del rettangolo verde.

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