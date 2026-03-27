Gazzetta - La Juventus fa sul serio per Lewandowski: emissario bianconero presente a Varsavia per Polonia-Albania

Una suggestione, ad oggi. Ma domani chissà.
La Juventus monitora attentamente la situazione relativa al futuro di Robert Lewandowski che, salvo colpi di scena, al termine della stagione lascerà il Barcellona dopo la naturale scadenza del suo contratto.
Il club bianconero, dal canto suo, non ha ancora mosso passi dal punto di vista formale con il calciatore, ma dalla partita che ha visto il bomber polacco impegnato con la sua Nazionale nel playoff contro l'Albania arrivano indicazioni molto importanti e che suggeriscono di prestare attenzione alla traccia.