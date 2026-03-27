Gazzetta - La Juventus fa sul serio per Lewandowski: emissario bianconero presente a Varsavia per Polonia-Albania

La Juve, dal canto suo, è convinta che Lewandowski - prossimo ai 38 anni - possa diventare a tutti gli effetti ciò che Luka Modric è stato per il Milan nel corso di questa stagione.

Esattamente come il fantasista croato, Lewandowski, nonostante l'età, potrebbe rappresentare un autentico fattore in grado di spostare gli equilibri nella prossima Serie A e, su indicazione di Spalletti, l'obiettivo del prossimo mercato zebrato è sicuramente quello di alzare il livello. Sia in termini tecnici e qualitativi che di peso specifico all'interno del rettangolo verde.