Gazzetta - L'Inter prepara un nuovo assalto a Koné: i dettagli e le possibili cifre dell'operazione con la Roma

Uno Scudetto da centrare, ad ogni costo, e in parallelo un futuro da costruire per plasmare l'Inter del domani.
In casa nerazzurra sono già state avviate le manovre utili per porre le basi in vista della prossima stagione. La squadra di Cristian Chivu punta, necessariamente, a qualche rinforzo di spessore per alzare ulteriormente il tasso qualitativo della rosa.
E secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo numero uno del club meneghino sarebbe Manu Koné, centrocampista attualmente in forza alla Roma.