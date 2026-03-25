Gazzetta - L'Inter prepara un nuovo assalto a Koné: i dettagli e le possibili cifre dell'operazione con la Roma

Per arrivare a Koné, l'Inter dovrà mettere sul piatto un'offerta davvero importante.

La valutazione del giocatore, infatti, oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro e la sensazione è che a metà strada si possa trovare l'eventuale quadra con la Roma, anche se ci sono diversi aspetti di cui tenere conto. C'è un Mondiale, il primo della carriera per il classe 2001, che potrebbe metterlo ulteriormente in mostra e far lievitare ulteriormente il costo del cartellino.

C'è poi la potenziale concorrenza che potrebbe iscriversi alla corsa per il giocatore: su tutti il PSG che da quando ha inaugurato il nuovo corso targato Luis Enrique, ha un occhio di riguardo per i migliori giocatori francesi in circolazione.