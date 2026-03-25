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Michael Di Chiaro

Gazzetta - L'Inter prepara un nuovo assalto a Koné: i dettagli e le possibili cifre dell'operazione con la Roma

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Il tentativo dello scorso anno andò a vuoto, ma in casa nerazzurra si prepara il nuovo assalto: il centrocampista classe 2001 della Roma è il primo obiettivo di mercato interista in vista della prossima stagione.

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Uno Scudetto da centrare, ad ogni costo, e in parallelo un futuro da costruire per plasmare l'Inter del domani.

In casa nerazzurra sono già state avviate le manovre utili per porre le basi in vista della prossima stagione. La squadra di Cristian Chivu punta, necessariamente, a qualche rinforzo di spessore per alzare ulteriormente il tasso qualitativo della rosa.

E secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo numero uno del club meneghino sarebbe Manu Koné, centrocampista attualmente in forza alla Roma.

  • ASSALTO IN ESTATE

    Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter starebbe concretamente valutando l'idea di regalare a Chivu un centrocampista 'totale', il cui identikit va proprio a sfociare nel profilo di Koné.

    L'Inter, seguendo in maniera minuziosa i dettami di Oaktree relativi alla gestione del mercato, andrà a sviluppare una campagna acquisti che deve per forza di cose viaggiare sui binari della sostenibilità ma, allo stesso tempo, garantirà comunque spazio ad un colpo di rilievo. E per il club nerazzurro, il nome è proprio quello del francese della Roma, per il quale ci sarà sicuramente un tentativo concreto in estate.

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  • UN ANNO FA LA TRATTATIVA SFUMATA

    Che Koné piaccia all'Inter non è di certo una sorpresa.

    Il primo approccio concreto dei nerazzurri verso il centrocampista transalpino, infatti, risale alla scorsa estate, ovvero quando Chivu si era appena insediato alla guida tecnica dell'Inter. I nerazzurri, dopo il tentativo andato a vuoti per Lookman sembravano pronti a dirottare il tesoretto economico sul centrocampista francese, ma Gasperini - appena approdato nella capitale - aveva prontamente alzato il muro, considerando Koné uno dei pilastri del suo progetto.

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  • LE CIFRE DELLA POSSIBILE OPERAZIONE

    Per arrivare a Koné, l'Inter dovrà mettere sul piatto un'offerta davvero importante.

    La valutazione del giocatore, infatti, oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro e la sensazione è che a metà strada si possa trovare l'eventuale quadra con la Roma, anche se ci sono diversi aspetti di cui tenere conto. C'è un Mondiale, il primo della carriera per il classe 2001, che potrebbe metterlo ulteriormente in mostra e far lievitare ulteriormente il costo del cartellino.

    C'è poi la potenziale concorrenza che potrebbe iscriversi alla corsa per il giocatore: su tutti il PSG che da quando ha inaugurato il nuovo corso targato Luis Enrique, ha un occhio di riguardo per i migliori giocatori francesi in circolazione.

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