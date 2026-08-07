Gazzetta - Gasperini salta l'intervista: il motivo e la tensione con D'Amico sul mercato della Roma

Ma perché Gasperini ha cambiato idea così all’improvviso, all’ultimo momento? La Gazzetta spiega che ufficialmente il forfait è dovuto a impegni sopravvenuti, un meeting di mercato da effettuare in tarda serata con i Friedkin e con gli uomini che curano il mercato giallorosso. Ma aggiunge che "qualcuno ieri parlava anche di una cessione all’orizzonte che potrebbe anche complicare i piani". In più - aggiunge il quotidiano - è anche vero che "l’allenatore della Roma aspetta con ansia da giorni l’arrivo del famoso trequartista sinistro di piede destro che chiede da più di un anno e i recenti sviluppi delle trattative in merito potrebbero averlo in parte innervosito. O quantomeno agitato. Sembra ci siano stati anche scambi di opinione forti con il ds D’Amico, che resta però un uomo di sua fiducia, considerando il rapporto consolidato che i due hanno fin dai tempi dell’Atalanta".