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Gasperini RomaGetty Images
Redazione Goal

Gazzetta - Gasperini salta l'intervista: il motivo e la tensione con D'Amico sul mercato della Roma

Serie A
Roma
Calciomercato
G. Gasperini

Cosa c'è dietro la mancata intervista a Sky da parte dell'allenatore dei giallorossi

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La Gazzetta dello Sport racconta un retroscena sulla mancata intervista di Gian Piero Gasperini a Sky nella serata di giovedì. Era tutto programmato fino a un paio di ore dal via dell’intervista, ma poi Gasp ha cambiato idea, preferendo non presentarsi, scusandosi con l’emittente.


  • GASP AGITATO

    Ma perché Gasperini ha cambiato idea così all’improvviso, all’ultimo momento? La Gazzetta spiega che ufficialmente il forfait è dovuto a impegni sopravvenuti, un meeting di mercato da effettuare in tarda serata con i Friedkin e con gli uomini che curano il mercato giallorosso. Ma aggiunge che "qualcuno ieri parlava anche di una cessione all’orizzonte che potrebbe anche complicare i piani". In più - aggiunge il quotidiano - è anche vero che "l’allenatore della Roma aspetta con ansia da giorni l’arrivo del famoso trequartista sinistro di piede destro che chiede da più di un anno e i recenti sviluppi delle trattative in merito potrebbero averlo in parte innervosito. O quantomeno agitato. Sembra ci siano stati anche scambi di opinione forti con il ds D’Amico, che resta però un uomo di sua fiducia, considerando il rapporto consolidato che i due hanno fin dai tempi dell’Atalanta".

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  • TOCCA A D'AMICO

    Tocca proprio a D’Amico ora cercare di accontentare Gasperini e di portargli un giocatore che lo renda finalmente felice. Il tormentone del trequartista sinistro è iniziato la scorsa estate con la lunga telenovela Sancho e va avanti ancora adesso.

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