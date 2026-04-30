Gazzetta dello Sport - Spalletti scende in campo per Bernardo Silva: telefonata al portoghese per esporre il progetto Juventus

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, per provare a convincere Bernardo Silva ad accettare la Juventus si è mosso in prima persona Luciano Spalletti, telefonando al calciatore portoghese. Una chiacchierata in cui il tecnico ha esposto il progetto che ha in mente la Juve per la prossima stagione. Discorsi, riflessioni e complimenti reciproci.