Gazzetta dello Sport - Spalletti scende in campo per Bernardo Silva: telefonata al portoghese per esporre il progetto Juventus

Un finale di stagione con l’obiettivo della qualificazione in Champions League da non fallire per poter progettare al meglio il futuro.
Gli eventuali introiti derivanti dalla partecipazione alla principale competizione europea nella prossima stagione permetterebbero alla Juventus di avere più forza (e fascino) sul mercato per costruire una rosa competitiva.
Non è un mistero che la società bianconera abbia nel mirino ormai da diverso tempo Bernardo Silva, talento portoghese che lascerà il Manchester City a zero a giugno.
Un calciatore che piace tantissimo a Spalletti, tanto che – come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – lo stesso tecnico si è mosso in prima persona per provare a convincerlo ad accettare il progetto Juventus.