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Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Nino Caracciolo

Gazzetta dello Sport - Spalletti scende in campo per Bernardo Silva: telefonata al portoghese per esporre il progetto Juventus

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B. Silva

Il tecnico della Juventus prova a convincere Bernardo Silva ad accettare il progetto: c’è già stato un contatto telefonico diretto tra i due.

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Un finale di stagione con l’obiettivo della qualificazione in Champions League da non fallire per poter progettare al meglio il futuro.

Gli eventuali introiti derivanti dalla partecipazione alla principale competizione europea nella prossima stagione permetterebbero alla Juventus di avere più forza (e fascino) sul mercato per costruire una rosa competitiva.

Non è un mistero che la società bianconera abbia nel mirino ormai da diverso tempo Bernardo Silva, talento portoghese che lascerà il Manchester City a zero a giugno.

Un calciatore che piace tantissimo a Spalletti, tanto che – come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – lo stesso tecnico si è mosso in prima persona per provare a convincerlo ad accettare il progetto Juventus.

  • TELEFONATA SPALLETTI-BERNARDO SILVA

    Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, per provare a convincere Bernardo Silva ad accettare la Juventus si è mosso in prima persona Luciano Spalletti, telefonando al calciatore portoghese. Una chiacchierata in cui il tecnico ha esposto il progetto che ha in mente la Juve per la prossima stagione. Discorsi, riflessioni e complimenti reciproci.

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  • LA POSIZIONE DI BERNARDO SILVA

    La chiacchierata con Spalletti avrebbe bene impressionato Bernardo Silva, che non sarebbe rimasto indifferente al contatto diretto avuto con l’allenatore bianconero. Un passaggio sicuramente importante che arriva in un momento in cui calciatore portoghese non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

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  • CHAMPIONS NECESSARIA

    Al di là della stima reciproca tra Bernardo Silva e la Juventus e il fascino generale della maglia bianconera, la condizione necessaria per vedere il calciatore a Torino è rappresentata dalla qualificazione in Champions della Juventus. Senza quarto posto i discorsi difficilmente si evolveranno.

  • JOLLY TATTICO

    Bernardo Silva, che ricordiamo lascerà il Manchester City a parametro zero, sarebbe un jolly tattico preziosissimo per Spalletti. Vista la sua duttilità, il tecnico bianconero potrebbe adottarlo in più posizioni a seconda del modulo utilizzato. La sua qualità potrebbe essere l’arma in più nella Juventus del futuro.

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