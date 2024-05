Gazzetta dello Sport - Sergio Conceição al Milan, si lavora: proverà a liberarsi dal Porto

Il preferito per la successione di Pioli è il portoghese, nonostante un contratto appena rinnovato: "Si sente libero di guardarsi intorno".

Ormai si è capito: scartato Julen Lopetegui, la prima scelta del Milan per l'ormai certa sostituzione di Stefano Pioli è diventato Sergio Conceição, pronto a tornare in Italia in un'altra veste dopo i prolifici anni da calciatore (Lazio, Parma, Inter).

Il tecnico portoghese non è l'unico nome in corsa per la prossima stagione. Ma in questo momento sembra essere il preferito della dirigenza rossonera, pur nel contesto di valutazioni costanti su altri profili.

Un interesse alimentato dalla fiamma della reciprocità. Perché Conceição, appena poche settimane dopo aver rinnovato il proprio contratto con il Porto, pare essersi deciso a cominciare una nuova avventura altrove, in un'altra squadra e in un altro campionato.