Gazzetta dello Sport - Rinnovo Rabiot, svelata l'offerta della Juventus: cifre e dettagli sull'ingaggio

La Juventus ha fatto la propria mossa: proposto un prolungamento biennale con opzione per una terza stagione. Il piano B è Douglas Luiz.

Un anno dopo, siamo punto e capo. La Juventus non sa ancora se potrà contare su Adrien Rabiot nella prossima stagione e il centrocampista francese non sa ancora se indosserà nuovamente la casacca bianconera. Come un anno fa, appunto.

Nell'estate del 2023 il rinnovo di Rabiot ha rappresentato una discreta sorpresa. Per tutto quel che è accaduto alla Juve nei mesi precedenti, per l'assenza dalla Champions League e in generale dalle coppe europee. Ma anche per il rinnovato status di stella dell'ex PSG, rinato a Torino tanto da guadagnarsi parecchie attenzioni in Premier League.

Oggi l'intenzione della Juventus, naturalmente, è sempre la stessa: tenere Rabiot. Rinnovare di nuovo le promesse di matrimonio del 2019, non lasciarselo scappare a parametro zero. Ancora una volta non sarà semplice. Ma si lavora.