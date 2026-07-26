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Paolo Maldini 2024Getty Images
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Gazzetta dello Sport - Pirlo ct dell'Italia è in bilico, Maldini può lasciare in caso di mancata nomina

Italia
P. Maldini
A. Pirlo

Senza la nomina di Pirlo come commissario tecnico, Maldini potrebbe valutare un passo indietro.

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La questione inerente a chi sarà il prossimo commissario tecnico dell'Italia è in evoluzione ora dopo ora. Dopo il no di Pep Guardiola, Paolo Maldini, insieme all'advisor Leonardo, ha scelto Andrea Pirlo per guidare la Nazionale dopo la terza mancata qualificazione ai Mondiali.

Quando tutto sembrava fatto, però, sono arrivati i primi intoppi. Intorno a Pirlo si sono alzate grosse polemiche in merito al suo ruolo di global ambassador di una società di betting russa. Con il presidente della FIGC Giovanni Malagò che si è preso del tempo per fare le sue valutazioni e che ha chiesto, come aveva riportato La Gazzetta dello Sport, di approfondire la natura dei legami tra Pirlo e Fonbet e tra Pirlo e l'oligarca Sergey Lomakin, presidente dello United Fc.

Questa vicenda ha aperto un vero e proprio caso a livello nazionale e, sempre secondo La Gazzetta dello Sport, nel caso in cui saltasse l'accordo con Pirlo non sarebbero da escludere colpi di scena a livello dirigenziale.


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  • COSA STA SUCCEDENDO

    Paolo Maldini non era pronto a un simil polverone, in cui non sono rientrate solo questioni tecniche, ma anche politiche. Il direttore tecnico, infatti, rischierebbe non solo di dover garantire per Pirlo per i risultati in campo, ma anche per questioni extra, relative al mondo della politica.

    Malagò, pertanto, come riporta La Gazzetta dello Sport, avrebbe provato ancora a guardarsi intorno, magari sondando ancora le disponibilità di Antonio Conte e Roberto Mancini e ottenendo il no di Paolo Maldini. Il dt azzurro vuole un allenatore che possa aprire un ciclo: Conte cambia spesso squadra e Mancini continua a non convincere per l'addio turbolento del 2023.

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  • PASSO INDIETRO DI MALDINI?

    E' ancora presto per dire se si tratta già di una prima crepa. Maldini, però, aveva accettato l'incarico proposto da Malagò solo in seguito alla certezza di poter scegliere il nuovo ct. Non è da escludere, pertanto, che, nel caso in cui non fosse Pirlo il prossimo commissario tecnico, anche Maldini possa fare un passo indietro.

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  • IL RUOLO DI LEONARDO

    In questo caos un ruolo fondamentale potrebbe averlo Leonardo. A livello ufficiale è un advisor, un consigliere, ma potrebbe essere il mediatore nel caso in cui le cose non dovessero andare come programmato da Maldini.

    Se Pirlo, che sta trattando per cessare il suo rapporto con lo United Fc a cui, fa sapere l'entourage, sarebbe legato anche il ruolo di global amassador per Fonbet, non dovesse essere il nuovo ct, a Leonardo potrebbe spettare l'ingrato compito di mediare tra le parti in causa.

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