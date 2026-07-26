Gazzetta dello Sport - Pirlo ct dell'Italia è in bilico, Maldini può lasciare in caso di mancata nomina

La questione inerente a chi sarà il prossimo commissario tecnico dell'Italia è in evoluzione ora dopo ora. Dopo il no di Pep Guardiola, Paolo Maldini, insieme all'advisor Leonardo, ha scelto Andrea Pirlo per guidare la Nazionale dopo la terza mancata qualificazione ai Mondiali.

Quando tutto sembrava fatto, però, sono arrivati i primi intoppi. Intorno a Pirlo si sono alzate grosse polemiche in merito al suo ruolo di global ambassador di una società di betting russa. Con il presidente della FIGC Giovanni Malagò che si è preso del tempo per fare le sue valutazioni e che ha chiesto, come aveva riportato La Gazzetta dello Sport, di approfondire la natura dei legami tra Pirlo e Fonbet e tra Pirlo e l'oligarca Sergey Lomakin, presidente dello United Fc.

Questa vicenda ha aperto un vero e proprio caso a livello nazionale e, sempre secondo La Gazzetta dello Sport, nel caso in cui saltasse l'accordo con Pirlo non sarebbero da escludere colpi di scena a livello dirigenziale.







