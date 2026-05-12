Quando si gioca il derby di Roma? La Lega annuncia il calendario ufficiale, oggi il vertice in Prefettura: può ancora cambiare tutto

A spiegare nel dettaglio la posizione della Lega Serie A sull'orario del derby di Roma è stato Luigi De Siervo ai microfono di GR Rai Parlamento proprio poco prima che uscisse il calendario ufficiale della 37sima giornata.

"Cercando di tenere insieme, in un punto di equilibrio, tutte le esigenze, dall’ordine pubblico alla finale degli Internazionali di tennis fino alle esigenze di contemporaneità previste per le ultime due giornate di campionato, sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica, che peraltro come detto riguarderà altre quattro partite, potrebbe contemplare l’interesse di tutti" ha spiegato De Siervo.

L'amministratore delegato della Serie A ha poi bocciato così l'ipotesi di giocare lunedì definita "impercorribile perché coinvolgerebbero tante realtà diverse, centinaia di migliaia di persone spostate in un giorno feriale. Va garantita la contemporaneità per proteggere la regolarità del campionato".

De Siervo quindi ha ribadito: "La sera purtroppo nella città di Roma non è possibile giocare un derby visto come i tifosi hanno messo a ferro fuoco nell’ultima occasione. Dall’altra parte, non piacerebbe a nessuno che questo spostamento venisse chiesto al tennis per posticipare una possibile finale di Sinner nell’orario serale come avviene peraltro in altri tornei. Quindi cercando di tenere insieme in un punto di equilibrio tutte le esigenze e facendo conto sulla professionalità e capacità delle nostre forze all’ordine, del questore e del prefetto sono convinto che la soluzione del lunch match, potrebbe contemplare l’interesse di tutti".