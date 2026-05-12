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Lelio Donato

Quando si gioca il derby di Roma? La Lega annuncia il calendario ufficiale, oggi il vertice in Prefettura: può ancora cambiare tutto

Serie A
Roma vs Lazio
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Tiene ancora banco il caso del derby di Roma con la Prefettura che vorrebbe posticiparlo a lunedì per evitare la contemporaneità con la finale degli Internazionali di tennis. Ma la Lega Serie A è contraria e ha già pubblicato il calendario.

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Il derby di Roma si gioca domenica 17 maggio alle ore 12.30.

Così almeno ha deciso la Lega Serie A, ufficializzando il calendario della penultima giornata già lunedì pomeriggio in anticipo di qualche ora rispetto a quanto previsto inizialmente.

L'ultima parola però non è ancora detta. C'è attesa per la riunione prevista martedì in Prefettura a Roma che potrebbe nuovamente cambiare tutto.

Intanto migliaia di tifosi aspettano di sapere con certezza quando si giocherà il derby ma anche le altre quattro partite che vedono coinvolte le squadre ancora in corsa per un posto in Champions ovvero Napoli, Juventus, Milan e Como.

  • IL CALENDARIO DELLA LEGA: DERBY DOMENICA ALLE 12.30

    Nella serata di lunedì 11 maggio la Lega Serie A ha ufficializzato le date della 37sima giornata.

    Cinque partite, tra cui l'attesissimo e molto discusso derby di Roma, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12.30 in contemporanea con Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Pisa-Napoli e Como-Parma.

    Tutto risolto? Non proprio dato che, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', l'ipotesi di uno slittamento a lunedì per Roma-Lazio e di conseguenza anche delle altre quattro partite in programma domenica all'ora di pranzo non sarebbe da escludere.

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  • OGGI VERTICE IN PREFETTURA: DERBY DI LUNEDI SERA?

    Martedì 12 maggio è in programma a Roma il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura.

    L'idea delle autorità sarebbe ancora quella di posticipare il derby a lunedì 18 maggio, magari concedendo alla Lega Serie A di giocarlo in orario serale e non alle 18.00 per venire incontro alle esigenze dei tifosi.

    Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, si è d'altronde già espresso contro il derby alle 12.30 di domenica. Scelta definita "poco lungimirante" e che "non tiene conto delle analisi fatte dagli organi di pubblica sicurezza". Ecco perché secondo Rocca "sarebbe meglio fare giocare il derby lunedì".

    Posizione questa condivisa dall'Assessore ai Grandi Eventi del Comune di Roma, Alessandro Onorato.

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  • DOMENICA LA FINALE DEGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS

    Ma perché il derby di Roma rischia di slittare a lunedì?

    Domenica 17 maggio, alle ore 17.00, nella Capitale è in programma la finale degli Internazionali di tennis proprio a pochi metri dallo stadio 'Olimpico'.

    Da qui la necessità di non fare coincidere i due eventi nello stesso orario. E possibilmente neppure nello stesso giorno.

    Allo stesso tempo la Lega Serie A continua a ritenere non idonea la data di lunedì per il derby, anche perché vorrebbe dire di fatto spostare mezza giornata di campionato in un giorno lavorativo per i tifosi.

  • LA POSIZIONE DELLA LEGA SERIE A

    A spiegare nel dettaglio la posizione della Lega Serie A sull'orario del derby di Roma è stato Luigi De Siervo ai microfono di GR Rai Parlamento proprio poco prima che uscisse il calendario ufficiale della 37sima giornata.

    "Cercando di tenere insieme, in un punto di equilibrio, tutte le esigenze, dall’ordine pubblico alla finale degli Internazionali di tennis fino alle esigenze di contemporaneità previste per le ultime due giornate di campionato, sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica, che peraltro come detto riguarderà altre quattro partite, potrebbe contemplare l’interesse di tutti" ha spiegato De Siervo.

    L'amministratore delegato della Serie A ha poi bocciato così l'ipotesi di giocare lunedì definita "impercorribile perché coinvolgerebbero tante realtà diverse, centinaia di migliaia di persone spostate in un giorno feriale. Va garantita la contemporaneità per proteggere la regolarità del campionato".

    De Siervo quindi ha ribadito: "La sera purtroppo nella città di Roma non è possibile giocare un derby visto come i tifosi hanno messo a ferro fuoco nell’ultima occasione. Dall’altra parte, non piacerebbe a nessuno che questo spostamento venisse chiesto al tennis per posticipare una possibile finale di Sinner nell’orario serale come avviene peraltro in altri tornei. Quindi cercando di tenere insieme in un punto di equilibrio tutte le esigenze e facendo conto sulla professionalità e capacità delle nostre forze all’ordine, del questore e del prefetto sono convinto che la soluzione del lunch match, potrebbe contemplare l’interesse di tutti".

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