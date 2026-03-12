I probabili convocati dell'Italia per i Playoff Mondiali: da Pisilli a Palestra, le scelte di Gattuso

Il campionato sta vivendo la sua fase cruciale, ma contestualmente ci giochiamo il ritorno ai Mondiali.

Calcio italiano ad un bivio, con la nostra Nazionale chiamata a non sbagliare ai Playoff che vedranno gli azzurri sfidare l'Irlanda del Nord a Bergamo il 26 marzo e - sperando in un successo - Galles o Bosnia nel dentro o fuori che varrebbe il pass per Canada, Messico e Stati Uniti.

Gennaro Gattuso, in tour da qualche mese tra centri sportivi e tribune autorità per aggiornarsi su condizioni dei propri fedelissimi e valutare new entry, secondo quanto svelato dalla Gazzetta dello Sport avrebbe già definito la lista dei convocati con cui l'Italia stabilirà se saremo o meno in grado di riprenderci la partecipazione ad una Coppa del Mondo.

Ed allora eccole le probabili scelte di Ringhio, riportate dalla rose ruolo per ruolo, tra novità, ritorni eccellenti ed un elenco nel quale figura anche qualche outsider speranzoso di rientrarvi.