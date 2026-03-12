Goal.com
Live
Marco Verratti ItalyGetty Images
Claudio D'Amato

I probabili convocati dell'Italia per i Playoff Mondiali: da Pisilli a Palestra, le scelte di Gattuso

La Gazzetta dello Sport anticipa i nomi degli azzurri chiamati a sferrare l'assalto ai Mondiali contro l'Irlanda del Nord e - si spera - Galles o Bosnia: i probabili convocati di Gattuso.

Il campionato sta vivendo la sua fase cruciale, ma contestualmente ci giochiamo il ritorno ai Mondiali.

Calcio italiano ad un bivio, con la nostra Nazionale chiamata a non sbagliare ai Playoff che vedranno gli azzurri sfidare l'Irlanda del Nord a Bergamo il 26 marzo e - sperando in un successo - Galles o Bosnia nel dentro o fuori che varrebbe il pass per Canada, Messico e Stati Uniti.

Gennaro Gattuso, in tour da qualche mese tra centri sportivi e tribune autorità per aggiornarsi su condizioni dei propri fedelissimi e valutare new entry, secondo quanto svelato dalla Gazzetta dello Sport avrebbe già definito la lista dei convocati con cui l'Italia stabilirà se saremo o meno in grado di riprenderci la partecipazione ad una Coppa del Mondo.

Ed allora eccole le probabili scelte di Ringhio, riportate dalla rose ruolo per ruolo, tra novità, ritorni eccellenti ed un elenco nel quale figura anche qualche outsider speranzoso di rientrarvi.

  • I PORTIERI

    Certezze tra i pali, dove capitan Donnarumma difenderà la porta azzurra contro gli irlandesi: alle sue spalle l'atalantino Carnesecchi, Vicario ed Alex Meret, con Elia Caprile che però scalpita e si augura di trovar spazio in extremis nella lista del ct.

  • I DIFENSORI CENTRALI

    Anche nel reparto arretrato il dado appare tratto: sicuri Bastoni, Calafiore e Mancini, ai quali dovrebbero aggiungersi Buongiorno, Gatti e Scalvini. Occhio però a Coppola, ex Hellas oggi di proprietà al Brighton ma in prestito al Paris FC da gennaio.

  • LE FASCE

    Cambiaso, Dimarco, la novità Palestra, Spinazzola: nel ruolo di terzini/quinti l'Italia è più che coperta, con Bellanova ed Udogie che in tal caso resterebbero fuori ma che coltivano chances di convocazione, seppur ridotte rispetto ai colleghi di reparto.

  • IL CENTROCAMPO

    A centrocampo la voce grossa doveva essere rappresentata dal ritorno di Marco Verratti, emigrato a Doha ma pallino di Gattuso, il quale sperava con l'abruzzese di aumentare la qualità nel settore nevralgico: come fa sapere La Repubblica, però, una ricaduta legata ad un precedente guaio fisico lo costringerà a non rispondere presente.

    L'ascesa di Pisilli con Gasperini invece lo fa preferire a Frattesi e Ricci, mentre completano il roster Barella, Cristante, Locatelli e Tonali: da capire, naturalmente, chi occuperà lo slot destinato all'ex PSG.

  • GLI ESTERNI OFFENSIVI/TREQUARTISTI

    L'infortunio alla pianta del piede infrange (o meglio, rimanda) il secondo sogno azzurro di Vergara, che come spiega la Gazzetta sarebbe stato convocato per i Playoff: dentro Zaccagni, esterno offensivo insieme a Politano. Chiesa, Maldini e Orsolini ad oggi sembrano tagliati fuori, ma vanno tenuti comunque in caldo.

  • L'ATTACCO

    Chiudiamo con l'attacco, che - Raspadori a parte - si prepara ad annoverare prevalentemente prime punte: Pio Esposito, Kean, Retegui e Scamacca, questi i profili individuati da Ringhio per sferrare l'affondo Mondiale.

  • I PROBABILI CONVOCATI DELL'ITALIA PER I PLAYOFF MONDIALI

    PORTIERI

    • Carnesecchi (Atalanta)
    • Donnarumma (Manchester City)
    • Meret (Napoli)
    • Vicario (Tottenham)

    DIFENSORI CENTRALI

    • Bastoni (Inter)
    • Buongiorno (Napoli)
    • Calafiori (Arsenal)
    • Gatti (Juventus)
    • Mancini (Roma)
    • Scalvini (Atalanta)

    TERZINI/QUINTI

    • Cambiaso (Juventus)
    • Dimarco (Inter)
    • Palestra (Cagliari)
    • Spinazzola (Napoli)

    CENTROCAMPISTI

    • Barella (Inter)
    • Cristante (Roma)
    • Locatelli (Juventus)
    • Pisilli (Roma)
    • Tonali (Newcastle)
    • Verratti (Al-Duhail)

    ESTERNI OFFENSIVI

    • Politano (Napoli)
    • Zaccagni (Lazio)

    ATTACCANTI

    • Pio Esposito (Inter)
    • Kean (Fiorentina)
    • Raspadori (Atalanta)
    • Retegui (Al Qadsiah)
    • Scamacca (Atalanta)

    GLI OUTSIDER

    • Caprile (Cagliari)
    • Coppola (Paris FC)
    • Bellanova (Atalanta)
    • Udogie (Tottenham)
    • Chiesa (Liverpool)
    • Maldini (Lazio)
    • Orsolini (Bologna)
    A breve il servizio completo.
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia crest
Italia
ITA
Irlanda del Nord crest
Irlanda del Nord
IRN
0