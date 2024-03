Gazzetta dello Sport - Giroud, accordo di massima col Los Angeles FC: firmerà per 18 mesi

Olivier Giroud è pronto a lasciare il Milan per volare a Los Angeles. E intanto arriva l'indizio social degli americani: "Bonne nuit".

"Giroud a Los Angeles è fatta? No. È una possibilità? Sì. Un desiderio? Sì".

Se pure Didier Deschamps si è sbilanciato in questo modo - e lo ha fatto davvero, qualche giorno fa in conferenza stampa - significa che ci siamo: Olivier Giroud è pronto a lasciare il Milan per una nuova avventura al di là dell'Oceano.

Lo farà al termine della stagione, e contemporaneamente al termine di un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Destinazione, appunto, Los Angeles. La squadra: il Los Angeles FC di Giorgio Chiellini, oggi Player Development Coach del club.