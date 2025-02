Gazzetta dello Sport - Gasperini o Conte alla Juventus? Le ipotesi per la prossima stagione se salta Thiago Motta

Giuntoli ha confermato la fiducia nel progetto con Thiago Motta, ma saranno decisivi i risultati e si valutano opzioni alternative.

Thiago Motta non è in discussione. Almeno per ora. Le parole di Giuntoli hanno escluso ribaltoni nel breve periodo cercando di restituire un minimo di serenità alla Juventus dopo lo shock dell'eliminazione in Coppa Italia.

Anche il dirigente bianconero ha ammesso come per definire gli scenari futuri saranno, ovviamente, decisivi i risultati che la squadra otterrà da qui a fine stagione.

In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League proseguire sulla strada intrapresa diventerebbe quasi impossibile. Ma non è detto che una svolta non possa arrivare anche col quarto posto se le prestazioni non verranno ritenute all'altezza della storia bianconera.

Già, la storia. Il classico dna a cui qualcuno in società starebbe ripensando con nostalgia e che potrebbe portare a clamorosi ritorni. Anche in panchina.

Chi potrebbe prendere il posto di Thiago Motta nella prossima stagione in caso di rottura?