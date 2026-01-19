Pubblicità
Francesco Camarda LecceGetty Images
Alessandro De Felice

Gazzetta dello Sport - Camarda si opera alla spalla infortunata, no alla terapia conservativa: quando torna in campo e cosa succede tra Milan e Lecce

L’attaccante classe 2008 si opera alla spalla e starà fuori 2-3 mesi: Milan e Lecce valutano come rimodellare il prestito e l'accordo stipulato la scorsa estate.

FrancescoCamarda ha scelto la via dell’intervento chirurgico per risolvere l’infortunio alla spalla che lo tormenta da settimane. 

L’attaccante dell’Italia Under 21, in prestito al Lecce dal Milan, resterà fermo tra i due e i tre mesi, un periodo che riapre ogni scenario sul suo impiego nel resto della stagione e sull’accordo tra i due club. 

Nelle ultime ore, Milan e Lecce stanno discutendo per ridefinire il percorso del giocatore dopo la decisione di operarsi alla spalla e risolvere il problema fisico.

  • INFORTUNIO CAMARDA: COSA È SUCCESSO

    Secondo La Gazzetta dello Sport, Camarda ha deciso di operarsi per evitare che la terapia conservativa, pur consentendogli un rientro anticipato, lo esponesse a ulteriori ricadute e complicazioni in vista della prossima stagione.

    L’operazione garantirà un recupero completo ma richiederà una pausa di circa tre mesi. 

    L’attaccante punta così a rientrare nel finale di stagione e a presentarsi a luglio in ritiro pienamente ristabilito.

  • NODO PRESTITO E NUOVI SCENARI

    Il prestito estivo tra Milan e Lecce prevedeva un diritto di riscatto in favore dei giallorossi e un controriscatto per i rossoneri, con un’operazione che avrebbe potuto fruttare circa un milione ai salentini e garantire al Milan un anno di crescita in Serie A per il suo talento. 

    L’infortunio, però, obbliga i club a risedersi al tavolo: La Gazzetta dello Sport sottolinea che Milan e Lecce, reduci dallo scontro diretto in campionato vinto per 1-0 dai rossoneri grazie al goal di Fullkrug, stanno cercando una soluzione condivisa nelle prossime 24-48 ore. 

    Resta aperto il dubbio se Camarda completerà il recupero come giocatore del Lecce o se rientrerà subito alla base per essere seguito direttamente dal Milan.

  • LA STAGIONE DI CAMARDA AL LECCE

    In giallorosso, Camarda aveva trovato continuità pur senza diventare un titolare fisso: 7 presenze dal primo minuto su 18, 634 minuti totali e un goal in Serie A contro il Bologna, numeri significativi per un classe 2008. 

    Con l’Under 21, invece, si era imposto come riferimento offensivo, realizzando quattro reti. 

    La spalla, però, aveva iniziato a creare problemi crescenti non riconducibili a una semplice contusione.

  • QUANDO RIENTRA CAMARDA

    Con l’operazione alla spalla, dopo la decisione presa, il ritorno in campo è ipotizzabile per aprile, con un rientro graduale che potrebbe cominciare nel Milan Futuro per preparare al meglio la prossima stagione. 

    Resta però da stabilire se Camarda resterà a Lecce o tornerà al Milan per seguire tutta la riabilitazione e completare il recupero dopo l'o.

