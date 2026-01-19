Gazzetta dello Sport - Camarda si opera alla spalla infortunata, no alla terapia conservativa: quando torna in campo e cosa succede tra Milan e Lecce

L’attaccante classe 2008 si opera alla spalla e starà fuori 2-3 mesi: Milan e Lecce valutano come rimodellare il prestito e l'accordo stipulato la scorsa estate.

