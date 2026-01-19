Gazzetta dello Sport - Camarda si opera alla spalla infortunata, no alla terapia conservativa: quando torna in campo e cosa succede tra Milan e Lecce

FrancescoCamarda ha scelto la via dell’intervento chirurgico per risolvere l’infortunio alla spalla che lo tormenta da settimane.
L’attaccante dell’Italia Under 21, in prestito al Lecce dal Milan, resterà fermo tra i due e i tre mesi, un periodo che riapre ogni scenario sul suo impiego nel resto della stagione e sull’accordo tra i due club.
Nelle ultime ore, Milan e Lecce stanno discutendo per ridefinire il percorso del giocatore dopo la decisione di operarsi alla spalla e risolvere il problema fisico.