Gazzetta dello Sport - Andrea Pirlo nuovo ct dell'Italia? Maldini e Leonardo valutano la clamorosa sorpresa

Paolo Maldini e Leonardo, nuovo dt e nuovo advisor della Nazionale e del Club Italia, starebbero pensando ad Andrea Pirlo per il ruolo di nuovo ct della Nazionale. Lo sostiene La Gazzetta dello Sport, secondo cui Maldini lo avrebbe voluto portare sulla panchina del Milan nell’estate del 2023, e Leonardo lo avrebbe voluto come suo giocatore a Parigi nella stagione 2011-2012. Pirlo, 47 anni, allena a Dubai dopo aver guidato la Juventus (una stagione, vincendo Coppa Italia e Supercoppa italiana), i turchi del Karagumruk e la Sampdoria. Secondo il quotidiano, Pirlo incarna agli occhi del direttore tecnico azzurro Maldini e di Leonardo "ciò che deve incarnare la guida della Nazionale che si pone l'obiettivo di ritrovare il mondo nel 2030: conoscenza profonda del pianeta Italia, coraggio, idee, spirito".