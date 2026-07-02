Gazzetta dello Sport: "A Spalletti non piace Bremer". Brasiliano non più incedibile con 40 milioni può partire. Bayern in pressing

In particolare, c'è un motivo essenziale per il quale Luciano Spalletti non considera Gleison Bremer adatto al suo modo di giocare e alla filosofia calcistica del tecnico originario di Certaldo: La Gazzetta dello Sport riprende almeno un paio di dichiarazioni date dall'allenatore della Vecchia Signora in stagione sul centrale brasiliano.

"Bremer è un giocatore fortissimo in tutte le sue espressioni, che deve migliorare quando ha palla tra i piedi dove ha potenzialità enormi". "Noi abbiamo Bremer e Kelly che sono due grandi difensori di qualità individuali, che hanno tutto il meglio nel duello, nella forza e nel difendere, ma magari nell'impostare, nella qualità di andare a giocare e creare concedono qualcosa. Non è la loro caratteristica. Sono qualità, bisogna conviverci".

L'impostazione di gioco è quello che viene definito da Spalletti il tallone d'Achille di Bremer e i dati vanno a confermare quanto pensa l'allenatore bianconero: dai dati di DataMb forniti da La Rosea, Bremer è nel 62esimo percentile per precisione nei passaggi in avanti, nel 54esimo percentile per passaggi progressivi completati e nel 43esimo percentile per conduzioni progressive.