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Gleison Bremer Juventus 2025-2026Getty Images
Gabriele Stragapede

Gazzetta dello Sport: "A Spalletti non piace Bremer". Brasiliano non più incedibile con 40 milioni può partire. Bayern in pressing

Juventus
Calciomercato
L. Spalletti
G. Bremer
Bayern Monaco

C'è un motivo preciso per cui il difensore brasiliano può essere sacrificato sul mercato. E attenzione al Bayern Monaco...

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Gleison Bremer può essere sacrificato nella prossima sessione estiva di mercato dalla Juventus.

Le idee di calcio del tecnico Luciano Spalletti differiscono da quelle che sono le caratteristiche del difensore centrale brasiliano, sul quale è in forte pressing il Bayern Monaco.

Ma andiamo a capire le motivazioni che portano in questa direzione il mercato bianconero.

  • PERCHE' NON PIACE A SPALLETTI

    In particolare, c'è un motivo essenziale per il quale Luciano Spalletti non considera Gleison Bremer adatto al suo modo di giocare e alla filosofia calcistica del tecnico originario di Certaldo: La Gazzetta dello Sport riprende almeno un paio di dichiarazioni date dall'allenatore della Vecchia Signora in stagione sul centrale brasiliano.

    "Bremer è un giocatore fortissimo in tutte le sue espressioni, che deve migliorare quando ha palla tra i piedi dove ha potenzialità enormi". "Noi abbiamo Bremer e Kelly che sono due grandi difensori di qualità individuali, che hanno tutto il meglio nel duello, nella forza e nel difendere, ma magari nell'impostare, nella qualità di andare a giocare e creare concedono qualcosa. Non è la loro caratteristica. Sono qualità, bisogna conviverci".

    L'impostazione di gioco è quello che viene definito da Spalletti il tallone d'Achille di Bremer e i dati vanno a confermare quanto pensa l'allenatore bianconero: dai dati di DataMb forniti da La Rosea, Bremer è nel 62esimo percentile per precisione nei passaggi in avanti, nel 54esimo percentile per passaggi progressivi completati e nel 43esimo percentile per conduzioni progressive.

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  • ATTENZIONE AL BAYERN MONACO

    E allora spiegato il motivo per il quale la Juventus e Luciano Spalletti considerano Bremer sacrificabile sull'altare del mercato. Le sue caratteristiche non corrispondono a quanto ricerca il tecnico per il suo calcio e ora rischia di non essere più centrale nel progetto tecnico del futuro.

    La valutazione - secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport - della Vecchia Signora è di almeno 40 milioni di euro e attenzione al pressing da parte del Bayern Monaco.

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