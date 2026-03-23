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Gennaro Gattuso Italy NT press conferenceGetty Images
Claudio D'Amato

Gattuso tra Italia-Irlanda del Nord e convocati: "Ai Playoff leggeri e positivi, Chiesa via perché non se la sentiva"

Gattuso smorza la pressione attorno al Playoff di giovedì ("Serenità e mentalità, niente stress"), poi spiega il forfait di Chiesa: "Aveva dei problemi fisici e non se la sentiva, non bisogna insistere". E sui non convocati chiarisce: "I vari Zaniolo, Bernardeschi, Fagioli e Orsolini meritavano, ma ho scelto le sicurezze di questi 7 mesi".

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In casa Italia si inaugura la marcia d'avvicinamento ai Playoff Mondiali.

Gli azzurri si sono ritrovati nel ritiro di Coverciano, dove Gennaro Gattuso avrà il compito di rodare i meccanismi e presentare al meglio la nostra Nazionale al crocevia di giovedì sera a Bergamo contro l'Irlanda del Nord.

Il commissario tecnico ha preso la parola dal quartier generale azzurro, intervenendo nella prima conferenza stampa che fa da antipasto alla semifinale della New Balance Arena: ecco cosa ha detto.

  • "NESSUN ALIBI, NON PENSIAMO AL PASSATO"

    "Ho pensato solo di andarmi a giocare la partita. Nessun alibi, sarebbe troppo facile. Se per i calendari non è stato fatto ciò che serviva vuol dire che non c'erano i presupposti. Gli infortuni li hanno tutti, siamo alla trentesima giornata, hanno 50 partite sulle gambe, non c'è tempo per pensare".


    "Io e il mio staff abbiamo lavorato tanto e tutto ciò che dovevamo fare, ora sta a noi senza pensare al palmares o alle assenze dai Mondiali".


    "Già è difficile indossare la maglia azzurra, soprattutto in questo periodo. Dobbiamo alleggerirli, star bene insieme e preparare le partite consci delle difficoltà, essendo bravi".


    "Ad esempio nella partita di San siro con la Norvegia abbiamo giocato un grandissimo primo tempo e alla prima difficoltà siamo andati in crisi: l'evento non può cambiare la partita, dipende da come lo vivi e lo gestisci. Pensiamo ad oggi, abbiamo una grandissima occasione".

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  • "SERENI ANNUSANDO IL PERICOLO, NIENTE STRESS"

    "Bisogna arrivare a questa partita con grande voglia, dobbiamo essere lucidi ed annusare il pericolo. Il nostro difetto attuale è che certe volte fatichiamo a farlo. Loro corrono tantissismo, a livello qualitativo non sono una grandissima squadra, ma hanno grande cuore e fanno paura sui calci piazzati. Serve grande serenità, rispettando l'avversario e annusando il pericolo".


    "Non bisogna stressarli, tutti i giocatori sanno cosa ci giochiamo e che importanza ha questa gara. Se mi mettessi lì 24 ore al giorno, facessi riunioni ecc... No, bisogna arrivarci con spensieratezza, preparando il necessario ma senza soffocarli".


    "Anche io mi sono allenato e preparato: bisogna trasmettere positività, in questi mesi ci ho lavorato. Innegabile che la tensione c'è, perché solo uno senza sangue non può avvertirla, ma bisogna essere bravi a pensare che conta giovedì, il passato è passato. Abbiamo una grande occasione e speriamo di raggiungerla".


    "Dal mio arrivo abbiamo guardato 380 gare dal vivo, è stato un lavoro faticoso ma divertente, siamo stati sempre presenti, grazie anche alla FIGC. Ora andiamo a giocarcela".

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  • "BASTONI PROFESSIONALE, SPERIAMO DI AVERLO DISPONIBILE"

    "Bisogna ringraziare la grande disponibilità e professionalità di Bastoni: è a Coverciano da domenica mattina, si sta curando, speriamo di averlo disponibile. Chapeau per ciò che ha dimostrato".


  • "SCAMACCA DA VALUTARE, MANCINI SOLO AFFATICATO"

    "Scamacca ha un problema all'adduttore e lo valutiamo giorno dopo giorno così come Bastoni, Tonali oggi farà un lavoro a baso carico e speriamo domani sia disponibile. Mancini ha accusato un affaticamento, nessun problema a livello strumentale. Calafiori domenica ha sentito un piccolo dolorino, ma pensiamo di riaverlo".


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  • "CHIESA AVEVA PROBLEMI FISICI, NON SE LA SENTIVA"

    "Chiesa si è presentato e a livello fisico aveva dei piccoli problemi, insieme abbiamo deciso che era inutile rimanesse".


    "Perché altri infortunati sono rimasti e Federico invece ha lasciato il ritiro? Perché le teste dei giocatori non sono tutte uguali. Quando sento che ha problemi, è titubante, devo fare una scelta e l'abbiamo deciso insieme. Non se la sentiva, è tornato a casa e devo accettarlo. Posso convincerlo per un po', ma poi penso che nella vita i rapporti siano importanti e da quando faccio questo mestiere - non avendo grosse conoscenze a livello medico - quando una persona non sta bene non devi insistere, perché poi se ci lascia un ginocchio o si strappa come deve guardarmi? Non insisto, faccio capire, ma quando uno decide e pensa di non essere al 100% è giusto che torni a casa".


    "Schierare titolari gli infortunati ai primi miglioramenti? Nella vita bisogna essere anche corretti, se uno deve rischiare… Dipende dalle condizioni, non possiamo fare i kamikaze mettendoli dentro e perdendoli dopo 5-6' creando dei danni. C'è uno staff medico molto preparato, le scelte le faremo in maniera corretta".

  • "GLI INFORTUNATI ORA IN NAZIONALE SI PRESENTANO"

    "Prima tantissimi giocatori con piccoli problemini si preoccupavano di venire in Nazionale, invece ora si presentano. Quando qualcuno ha un infortunio preferisce restare nel club e curarsi, invece questa cosa l'abbiamo superata: dal mio arrivo vedo grandissimo attaccamento".


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  • "ZANIOLO, BERNARDESCHI, FAGIOLI E ORSOLINI MERITAVANO, MA HO SCELTO LE MIE SICUREZZE"

    "Le cene di questi mesi? Non è che siamo andati con lavagna e pennarelli a parlare di calcio e tattica. Ho cercato dal primo giorno di creare un rapporto coi miei giocatori, tanti meritavano di essere qua come i vari Zaniolo, Bernardeschi, Fagioli, Orsolini, ma ho scelto di puntare sul gruppo che ho provato a creare. Sono contento e soddisfatto, spero con tutto il cuore di raggiungere l'obiettivo, per come si comportano e per l'attaccamento di questi mesi ci meritiamo una gioia".


    "Avevo voglia di affrontare i Playoff con le mie sicurezze, in questi 7 mesi il gruppo mi ha dato grandissime certezze, ma sono consapevole che ci sono giocatori che hanno fatto benissimo, però ho scelto in buona fede. Bisognava arrivarci senza spiegare come si sta insieme e la scelta è stata questa. Ho grande fiducia nei convocati".

  • "LOCATELLI CRESCIUTO"

    "Locatelli? Sta facendo molto bene, sia lui che la Juve. Squadra molto quadrata, Spalletti ha fatto un grandissimo lavoro. Manuel è qui perché è cresciuto, sta giocando con grandi qualità fisiche e teciche. I rigori li hanno sbagliati anche i grandi, ci sta, ovvio che ci rimani male, ma sono contento perché si è ritrovato, ha molta fiducia e può darci una grandissima mano".


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  • "DIMARCO HA NUMERI SUPER, MI FIDO DI BARELLA"

    "Il calo di Dimarco e Barella? Dimarco fino a 10 giorni sentivo dire che aveva dei numeri incredibili… Con Barella parlo tutti i giorni, da uno come lui ci si aspetta sempre di più. Mi aspetto che metta intensità e voglia, nei suoi confronti ho grande fiducia. Ovvio che quando gioca al di sotto delle sue possibilità viene massacrato, perché è un calciatore importante. Mi aspetto tanto".


  • "SEMBRA CHE I NOSTRI SIANO DEGLI SCAPPATI DI CASA..."

    "Sembra che i nostri siano degli scappati di casa: c'è chi ha fatto finali di Champions, ha vinto un Europeo… Credo nei nostri giocatori, abbiamo qualità. Ci vuole grande convinzione e serenità, sono abituati a giocare queste partite, ma occorrono serenità e mentalità".


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  • "PALESTRA E PIO ESPOSITO FORTI, MA CONTA ANCHE L'ESPERIENZA"

    "Palestra e Pio Esposito? Giovane o non giovane, se uno è forte è forte. Poi bisogna valutare il tipo di partita, contano condizione, esperienza... Non è solo importante chi gioca dal 1', nel calcio moderno contano anche i cambi ed è importante sia chi parte titolare che dalla panchina".


  • "BERGAMO UN CATINO, L'HO SCELTO IO"

    "Giocare a Bergamo l'ho scelto io, ringrazio Buffon e Gravina che me l'hanno consentito e che l'hanno accettato. Quando vai in un grande stadio tipo San Siro, dove c'è metà pubblico interista e metà milanista, al primo passaggio sbagliato senti i primi fischi".


    "Al di là di come ci hanno fatto sentire nella mia prima partita, dove all'intervallo sullo 0-0 ci hanno applaudito, è importante giocare in un impianto di 25mila persone simile ad un catino. Speriamo di non aver toppato".

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