Gattuso tra Italia-Irlanda del Nord e convocati: "Ai Playoff leggeri e positivi, Chiesa via perché non se la sentiva"

"Bisogna arrivare a questa partita con grande voglia, dobbiamo essere lucidi ed annusare il pericolo. Il nostro difetto attuale è che certe volte fatichiamo a farlo. Loro corrono tantissismo, a livello qualitativo non sono una grandissima squadra, ma hanno grande cuore e fanno paura sui calci piazzati. Serve grande serenità, rispettando l'avversario e annusando il pericolo".
"Non bisogna stressarli, tutti i giocatori sanno cosa ci giochiamo e che importanza ha questa gara. Se mi mettessi lì 24 ore al giorno, facessi riunioni ecc... No, bisogna arrivarci con spensieratezza, preparando il necessario ma senza soffocarli".
"Anche io mi sono allenato e preparato: bisogna trasmettere positività, in questi mesi ci ho lavorato. Innegabile che la tensione c'è, perché solo uno senza sangue non può avvertirla, ma bisogna essere bravi a pensare che conta giovedì, il passato è passato. Abbiamo una grande occasione e speriamo di raggiungerla".
"Dal mio arrivo abbiamo guardato 380 gare dal vivo, è stato un lavoro faticoso ma divertente, siamo stati sempre presenti, grazie anche alla FIGC. Ora andiamo a giocarcela".