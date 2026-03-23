Gattuso tra Italia-Irlanda del Nord e convocati: "Ai Playoff leggeri e positivi, Chiesa via perché non se la sentiva"

"Ho pensato solo di andarmi a giocare la partita. Nessun alibi, sarebbe troppo facile. Se per i calendari non è stato fatto ciò che serviva vuol dire che non c'erano i presupposti. Gli infortuni li hanno tutti, siamo alla trentesima giornata, hanno 50 partite sulle gambe, non c'è tempo per pensare".





"Io e il mio staff abbiamo lavorato tanto e tutto ciò che dovevamo fare, ora sta a noi senza pensare al palmares o alle assenze dai Mondiali".





"Già è difficile indossare la maglia azzurra, soprattutto in questo periodo. Dobbiamo alleggerirli, star bene insieme e preparare le partite consci delle difficoltà, essendo bravi".





"Ad esempio nella partita di San siro con la Norvegia abbiamo giocato un grandissimo primo tempo e alla prima difficoltà siamo andati in crisi: l'evento non può cambiare la partita, dipende da come lo vivi e lo gestisci. Pensiamo ad oggi, abbiamo una grandissima occasione".