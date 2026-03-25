Gattuso pronto per Italia-Irlanda del Nord: "La partita più importante della mia carriera, ho il Paese sulle spalle"

Vietato fallire.
L'Italia si prepara a vivere la notte della verità, sfidando l'Irlanda del Nord a Bergamo in un dentro o fuori - a causa dei recenti flop - da brividi che mette in palio l'eventuale decisivo incrocio contro Galles o Bosnia Erzegovina.
In palio ci sono i Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti, dove la Nazionale di Gennaro Gattuso è obbligata a partecipare per dimenticare i 12 anni di amarezze legate alle recenti esclusioni.
Ecco cosa ha detto il ct azzurro, intervenuto a Sky e successivamente nella conferenza stampa che anticipa la semifinale del percorso A dei Playoff.