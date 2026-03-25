Gattuso pronto per Italia-Irlanda del Nord: "La partita più importante della mia carriera, ho il Paese sulle spalle"

"C'è un buon umore all'interno della squadra, devo dire che sono stati tre giorni belli. Grandissima atmosfera, domani abbiamo una partita importante, sappiamo tutti cosa ci giochiamo. È giusto arrivare domani carichi e sentire un po' di responsabilità e di tensione".





"È la partita più importante della mia carriera, ho il Paese sulle spalle. In questi mesi tutti mi hanno detto 'Mister, portaci al Mondiale'. La pressione c'è, ma è una vita che faccio questo mestiere".