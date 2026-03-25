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Gennaro Gattuso Italy NT press conferenceGetty Images
Claudio D'Amato

Gattuso pronto per Italia-Irlanda del Nord: "La partita più importante della mia carriera, ho il Paese sulle spalle"

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia vs Irlanda del Nord
Italia
Irlanda del Nord

Gennaro Gattuso è conscio dell'importanza del Playoff contro l'Irlanda del Nord: "La pressione c'è, ma voglio pensare in grande". Poi spiega: "Mancini, Politano e Calafiori ok, Bastoni e Scamacca gli unici da valutare. Il rigorista? Retegui".

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Vietato fallire.

L'Italia si prepara a vivere la notte della verità, sfidando l'Irlanda del Nord a Bergamo in un dentro o fuori - a causa dei recenti flop - da brividi che mette in palio l'eventuale decisivo incrocio contro Galles o Bosnia Erzegovina.

In palio ci sono i Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti, dove la Nazionale di Gennaro Gattuso è obbligata a partecipare per dimenticare i 12 anni di amarezze legate alle recenti esclusioni.

Ecco cosa ha detto il ct azzurro, intervenuto a Sky e successivamente nella conferenza stampa che anticipa la semifinale del percorso A dei Playoff.

  • "È LA PARTITA PIÙ IMPORTANTE DELLA MIA CARRIERA"

    "C'è un buon umore all'interno della squadra, devo dire che sono stati tre giorni belli. Grandissima atmosfera, domani abbiamo una partita importante, sappiamo tutti cosa ci giochiamo. È giusto arrivare domani carichi e sentire un po' di responsabilità e di tensione".


    "È la partita più importante della mia carriera, ho il Paese sulle spalle. In questi mesi tutti mi hanno detto 'Mister, portaci al Mondiale'. La pressione c'è, ma è una vita che faccio questo mestiere".

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  • "VOGLIO PENSARE IN GRANDE"

    "Mi sono preparato, non sto pensando a se le cose andranno male. Voglio pensare positivo e in grande, ce la giocheremo e vedremo".


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  • "VA CAPITO SU COSA SOFFRIRE"

    "Quando si entra in campo c'è bisogno sempre di esperienza, ma bisognerà capire bene su cosa dover soffrire. Loro buttano la palla in the box, fanno lanci di 70-80 metri con 8-9 giocatori con una fame incredibile, sulle seconde palle vanno a nozze, noi dovremo essere bravi".


  • "ANNUSARE IL PERICOLO"

    "In tutte le telefonate, a parte le cene, qualche parola di calcio ai miei l'ho detta. I calciatori smanettano sul web, abbiamo fatto riunioni in sala video: sanno bene tutto, servirà annusare il pericolo e capire bene che loro ci credono fortemente su ogni pallone".


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  • "EMOZIONATO DA LIPPI"

    "Lippi ha detto che gli somiglio? Non nego che leggendolo mi sono emozionato un po'. Ci parlo spesso, so cosa abbiamo condiviso, lo ringrazio".


  • "MANCINI, POLITANO E CALAFIORI OK, BASTONI E SCAMACCA UNICI DA VALUTARE"

    "Mancini, Politano e Calafiori non hanno nulla, sono a disposizione".

    "Martedì Bastoni ha fatto il 30-35% del lavoro con la squadra e lo proveremo, anche Scamacca: gli unici da valutare sono loro".

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  • "IL RIGORISTA È RETEGUI"

    "Il rigorista è Retegui, ultimamente li ha tirati lui. Li abbiamo provati, tutti ne hanno calciati 3 a testa. Ci siamo portati avanti, c'è la possibilità di andarci e li abbiamo provati".

  • "MI PIACEREBBE VEDERE LO SPIRITO DI SINNER"

    "C'è un Sinner in questa Nazionale? Lo spirito di squadra. Abbiamo giocatori importanti, ma mi piacerebbe vedere il suo spirito in tutti".


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  • "SIAMO ARTEFICI DEL NOSTRO DESTINO"

    "Non possiamo chiedere nulla a nessuno, siamo artefici del nostro destino. Ci vuole grande tranquillità e la consapevolezza che sfidiamo giocatori che hanno il veleno. Loro dicono che noi non abbiamo identità, ma è giusto che lo dicano... Noi dobbiamo farci trovare pronti".


  • "KEAN, RETEGUI O PIO ESPOSITO? NON PENSO AL 31"

    "La scelta tra Kean, Retegui e Pio Esposito? Non penso al 31, ma a giovedì. E ho la consapevolezza di avere attaccanti forti".


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  • "FONDAMENTALE TORNARE AL MONDIALE"

    "La responsabilità non è dei tifosi, sono state due delusioni pazzesche. Ma oggi non c'è tempo di parlare del passato, ma del nostro obiettivo. Dobbiamo riuscire ad andare a questo Mondiale perché è fondamentale per noi. L'obiettivo è quello di riuscire a tornare dove siamo stati per tanti anni e anche da protagonisti".


  • "SENTO UNA RESPONSABILITÀ IMPARAGONABILE AL 2006"

    "L'importanza rispetto al 2006? Quello è un altro mondo, sono passati talmente tanti anni che non ricordo nemmeno più le gare che ho giocato… È la più importante sì, per la responsabilità che sento addosso non c'è paragone".

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  • "CHI NON SI REGGEVA IN PIEDI È VOLUTO RESTARE"

    "Tre, quattro, cinque di loro ad inizio ritiro non si reggevano in piedi e alla fine c'erano. Scamacca non è voluto andare a casa. Lo spirito mi è piaciuto, io mi diverto molto in campo con loro. Qualche volta riesco anche a cazzeggiarci, ma poi ognuno resta al proprio posto. Tutto ciò dobbiamo metterlo in campo e raccoglierne i frutti".


  • "DUE PARTITE IN UNA"

    In questa gara ci sono due partite, quella con e quella senza palla. La sofferenza dobbiamo metterla quando non abbiamo palla, poi quando l'abbiamo noi dobbiamo metterla in campo con la nostra velocità e arrivare nei loro 20-25 metri con qualità sviluppando il tutto in maniera corretta".

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