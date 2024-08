Botta e risposta in conferenza per Gennaro Gattuso, neo tecnico dell'Hajduk Spalato: "Io e te iniziamo male".

Che sia Italia o Croazia poco importa, è il solito Rino Gattuso, diretto e accesso. L'ex allenatore del Milan, ora tecnico Hajduk Spalato ha avuto un confronto duro con un giornalista durante la conferenza stampa.

Nonostante la vittoria per 2-0 contro l'Havnar Boltfelag nella prima partita di qualificazione per la prossima Conference League, Gattuso ha risposto in maniera molto accesa durante la conferenza.

Tutto sarebbe partito da un'osservazione del giornalista presente sulla partita appena disputata, in cui erano state evidenziate alcune difficoltà in un momento del match.

Non solo però perché dentro la discussione c'è finito anche il traduttore; insomma, Gattuso ne ha per tutti.