Gattuso chiude a Icardi alla Lazio: "Abbiamo fatto però delle scelte prendendo Pinamonti e Gudmundsson"

Partito in panchina contro il Milan, Pinamonti deve ora guardarsi anche dalla concorrenza di Noslin, ma Gattuso ha voluto ribadire la sua fiducia nell'ex attaccante del Sassuolo: "Pinamonti deve stare tranquillo, sa come è arrivato perché in 15-20 giorni al Sassuolo si è allenato poco. La condizione non era dei migliori, è un ragazzo perbene che ha grandissima voglia di fare. Deve stare tranquillo, Roma non è stata costruita in un giorno. Ha preso una botta alla caviglia e ha stretto i denti, ora sta meglio. L'alternanza dipende anche da come giocano alcune squadre, in attacco tranne Zaccagni li sto facendo girare tutti. Noslin è un giocatore diverso e più dinamico, Andrea ha altre caratteristiche e partita dopo partita scegliamo come mettere in difficoltà gli avversari".