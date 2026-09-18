Mauro Icardi non sarà un nuovo giocatore della Lazio. Dopo tanti rumors nel corso delle ultime settimane, Gennaro Gattuso, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Venezia-Lazio, ha chiuso definitivamente la porta all'arrivo dell'ex capitano dell'Inter, svincolato dopo l'esperienza al Galatasaray.
Gattuso chiude a Icardi alla Lazio: "Abbiamo fatto però delle scelte prendendo Pinamonti e Gudmundsson"
"ABBIAMO SCELTO PINAMONTI E GUDMUNDSSON"
Gattuso ha spiegato che la decisione di non affondare su Icardi nasce dalla volontà di puntare con decisione sugli attaccanti acquistati nel corso dell'ultima sessione di mercato.
"Icardi ha fatto 250 goal in carriera e nessuno discute il suo valore. Abbiamo fatto però delle scelte prima prendendo Pinamonti e Gudmundsson. Quando si spendono delle parole con alcuni giocatori poi non ci si può incartare. Nulla da togliere al valore e al talento di Icardi. Abbiamo tanti giocatori. Per me queste cose si chiamano equilibri e bisogna essere bravi a tenerli".
IL MOMENTO DI PINAMONTI
Partito in panchina contro il Milan, Pinamonti deve ora guardarsi anche dalla concorrenza di Noslin, ma Gattuso ha voluto ribadire la sua fiducia nell'ex attaccante del Sassuolo: "Pinamonti deve stare tranquillo, sa come è arrivato perché in 15-20 giorni al Sassuolo si è allenato poco. La condizione non era dei migliori, è un ragazzo perbene che ha grandissima voglia di fare. Deve stare tranquillo, Roma non è stata costruita in un giorno. Ha preso una botta alla caviglia e ha stretto i denti, ora sta meglio. L'alternanza dipende anche da come giocano alcune squadre, in attacco tranne Zaccagni li sto facendo girare tutti. Noslin è un giocatore diverso e più dinamico, Andrea ha altre caratteristiche e partita dopo partita scegliamo come mettere in difficoltà gli avversari".
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"GUDMUNDSSON PUÒ GIOCARE OVUNQUE IN ATTACCO"
Attestati di stima importanti anche nei confronti di Albert Gudmundsson e di Gustav Isaksen, che come Pinamonti sperano in una chance da titolare contro il Venezia: "Oggi Albert lo abbiamo provato anche al posto di Zaccagni, Gudmunsson può giocare ovunque in attacco, ha dinamismo e sa toccare la palla. Isaksen è un giocatore forte, ha tre marce però deve stare bene. Noi dobbiamo fargli capire che è importante lavorare, recuperare e lavorare. Fa tanto al chilo, pensa solo a lavorare. Poi parlare, farsi aiutare, quando ha piccoli fastidi si può perdere un piccolo allenamento, una parte, una mezz'ora, ma lo deve sapere che può fermarsi. Ha caratteristiche precise, quando sta bene può darci una grossa mano. Dobbiamo essere bravi a saperlo gestire e fargli capire certe cose. Fa tante cose per bontà e voglia di fare, ma deve ascoltare più il suo fisico".
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