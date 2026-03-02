Gatti centravanti meglio di David e Openda: dove sarebbe la Juventus se avesse preso un vero 9 a gennaio? Spalletti ora aspetta Vlahovic

"Federico Gatti nuovo centravanti della Juventus". Domenica sera, dopo il goal del 3-3 in pieno recupero segnato all'Olimpico, sui social impazzava la battuta riguardo al difensore bianconero.
Una boutade, ovviamente. Allo stesso tempo è innegabile come oggi il numero 4 riempia l'area avversaria molto meglio di chi il centravanti della Juventus dovrebbe farlo di mestiere.
In attesa del completo recupero di Dusan Vlahovic, che dovrebbe tornare a disposizione nelle prossime settimane, Spalletti può contare su poche alternative per buttarla dentro.
La Juventus infatti continua a costruire gioco, per larghi tratti delle partite domina perfino l'avversario. Ma poi fatica maledettamente a concretizzare quanto creato.
Nelle ultime due gare, così, ci ha pensato Gatti. Ovvero il falso 9 più atipico che però, almeno fisicamente, somiglia tremendamente a quello vero che Spalletti aveva chiesto ripetutamente sul mercato di gennaio.