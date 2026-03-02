Gatti centravanti meglio di David e Openda: dove sarebbe la Juventus se avesse preso un vero 9 a gennaio? Spalletti ora aspetta Vlahovic

Ovvio dunque che dopo la partita qualcuno si sia chiesto se non possa essere Gatti il 9 di cui ha tremendamente bisogno la Juventus di Spalletti.

Il difensore, dal canto suo, non si tira indietro. Anzi. "Io prima facevo il centrocampista, 15-20 goal da attaccante li faccio", ha scherzato Gatti intervistato da 'Sky Sport'.

Di certo quello segnato contro la Roma è importantissimo per tenere la Juventus aggrappata al quarto posto: "Goal importante? Se a fine campionato dà qualcosa, se no… certo ci tiene vivi, è importantissimo ma dispiace perché dovevamo venire qua e vincere la partita".

Gatti allo stesso tempo sottolinea però anche come dietro qualcosa non stia funzionando come dovrebbe: "Bisogna analizzare i goal subiti, arrivano da errori individuali. Stiamo prendendo troppi goal, in passato la difesa è stata una forza, è una cosa su cui dobbiamo lavorare".

E d'altronde se i difensori sono obbligati a fare gli attaccanti un po' di confusione sembra evidente.

