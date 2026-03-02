Goal.com
AS Roma v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Gatti centravanti meglio di David e Openda: dove sarebbe la Juventus se avesse preso un vero 9 a gennaio? Spalletti ora aspetta Vlahovic

Il difensore ha segnato due goal pesanti contro Galatasaray e Roma certificando ulteriormente il punto debole della rosa di Spalletti. Dove sarebbe la sua Juventus con vero 9? Intanto si avvicina il ritorno di Vlahovic.

"Federico Gatti nuovo centravanti della Juventus". Domenica sera, dopo il goal del 3-3 in pieno recupero segnato all'Olimpico, sui social impazzava la battuta riguardo al difensore bianconero.


Una boutade, ovviamente. Allo stesso tempo è innegabile come oggi il numero 4 riempia l'area avversaria molto meglio di chi il centravanti della Juventus dovrebbe farlo di mestiere.

In attesa del completo recupero di Dusan Vlahovic, che dovrebbe tornare a disposizione nelle prossime settimane, Spalletti può contare su poche alternative per buttarla dentro.

La Juventus infatti continua a costruire gioco, per larghi tratti delle partite domina perfino l'avversario. Ma poi fatica maledettamente a concretizzare quanto creato.

Nelle ultime due gare, così, ci ha pensato Gatti. Ovvero il falso 9 più atipico che però, almeno fisicamente, somiglia tremendamente a quello vero che Spalletti aveva chiesto ripetutamente sul mercato di gennaio.

  • DUE GOAL IN POCHI GIORNI

    Già perché quello del 3-3 contro la Roma, che tiene ancora in vita la Juventus nella corsa Champions, è il secondo goal di Federico Gatti nel giro di pochi giorni.

    Il difensore era risultato decisivo già mercoledì sera, quando una sua zampata era valsa il 2-0 contro il Galatasaray. 

    Ecco perché Spalletti  nel finale dell'Olimpico ha deciso di gettarlo nella mischia al posto di Bremer col compito più di riempire l'area avversaria sui cross di Zhegrova e Boga, piuttosto che di marcare Malen.

    E quando Gatti, al 94' di Roma-Juventus, si è visto sbucare il pallone a pochi metri da Svilar non ci ha pensato due volte: girata potente da vero bomber e goal del pareggio. Altro che falso 9.

  • AS Roma v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    "POSSO FARE 15-20 GOAL"

    Ovvio dunque che dopo la partita qualcuno si sia chiesto se non possa essere Gatti il 9 di cui ha tremendamente bisogno la Juventus di Spalletti.

    Il difensore, dal canto suo, non si tira indietro. Anzi. "Io prima facevo il centrocampista, 15-20 goal da attaccante li faccio", ha scherzato Gatti intervistato da 'Sky Sport'.

    Di certo quello segnato contro la Roma è importantissimo per tenere la Juventus aggrappata al quarto posto: "Goal importante? Se a fine campionato dà qualcosa, se no… certo ci tiene vivi, è importantissimo ma dispiace perché dovevamo venire qua e vincere la partita".

    Gatti allo stesso tempo sottolinea però anche come dietro qualcosa non stia funzionando come dovrebbe: "Bisogna analizzare i goal subiti, arrivano da errori individuali. Stiamo prendendo troppi goal, in passato la difesa è stata una forza, è una cosa su cui dobbiamo lavorare".

    E d'altronde se i difensori sono obbligati a fare gli attaccanti un po' di confusione sembra evidente.


  • DAVID SI È FERMATO, MISTERO OPENDA

    Ma davvero la Juventus ha bisogno di Gatti come centravanti? Numericamente in realtà di 9 nella rosa bianconera ce ne sarebbero addirittura quattro.

    Quello che ha giocato di più in questa stagione è Jonathan David, che però non segna da quattro partite di campionato. Non solo: in 26 presenze David ha realizzato appena cinque goal. Pochi, troppo pochi per chi dovrebbe essere l'attaccante titolare della Juventus.

    Peggio, molto peggio, sta facendo Lois Openda il cui acquisto estivo per circa 40 milioni di euro tra prestito ed obbligo di riscatto resta un vero mistero. 

    Per il belga 23 presenze in Serie A, un solo goal segnato e la sensazione che nelle gerarchie di Spalletti sia ormai l'ultimissima scelta dato che anche all'Olimpico è subentrato solo all'89'. I numeri d'altronde non mentono: Gatti, per tornare all'inizio del nostro ragionamento, di goal ne ha segnati già quattro in appena 21 presenze stagionali.

    Detto del grave infortunio occorso a Vlahovic, che per media goal e caratteristiche resta ancora oggi il 9 preferito da Spalletti, alla Juventus come attaccante ci sarebbe anche Arek Milik. Peccato che il polacco non si veda in campo ormai da quasi due anni dopo un'infinita serie di problemi fisici.

  • Vlahovic JuventusGetty

    QUANDO TORNA VLAHOVIC

    Spalletti, dopo aver invocato per settimane l'acquisto di un attaccante a gennaio, fa dunque di necessità virtù con Gatti aspettando il recupero di Dusan Vlahovic.

    Il serbo sta lavorando per rientrare al più presto e mettersi a disposizione dell'allenatore nel finale di stagione, segnando magari i goal decisivi per riportare la Juventus in Champions League.

    Ma quando torna Vlahovic? La speranza è quella di rivederlo in gruppo già questa settimana anche se difficilmente verrà convocato per l'anticipo di sabato prossimo contro il Pisa.

    Secondo quanto riporta 'Tuttosport' l'obiettivo realistico sarebbe quello di portarlo in panchina la settimana dopo a Udine. 

    Chiellini in ogni caso ha recentemente confermato come il recupero di Vlahovic, dopo il grave infortunio che lo ha tenuto fuori più di tre mesi, sia ormai imminente. In attesa di capire quale sarà il futuro del 9. Quello vero.

