Gatti, Cabal, Zhegrova: chi può ancora lasciare la Juventus e dove possono andare

Pape Sarr e Nick Woltemade: questi sono i due elementi che la Juventus ha aggiunto alla propria rosa durante l'ultimo giorno di mercato. Mentre Jonathan David ha preso la via dell'Atletico Madrid.
Speravano di fare qualcosina in più, i bianconeri. Magari prelevare quel Nicolas Tagliafico che a un certo punto sembrava a un passo dall'arrivo a Torino, ma che alla fine non si è mosso dal Lione. Ma alla fine la sessione estiva si è chiusa così, senza altre operazioni in un senso o nell'altro.
Attenzione, però: non è ancora finita. Nel senso che alcune finestre di mercato sono ancora aperte e qualche giocatore senza spazio alla Juventus potrebbe ancora lasciare la rosa di Spalletti. Con tre nomi sotto la lente d'ingrandimento: Federico Gatti, Edon Zhegrova e Juan Cabal.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.