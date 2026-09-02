Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Gatti Zhegrova CabalGetty Images
Stefano Silvestri

Gatti, Cabal, Zhegrova: chi può ancora lasciare la Juventus e dove possono andare

Calciomercato
Serie A
Juventus

Il calciomercato estivo si è concluso in Italia, ma non in tutta Europa e nel mondo. E alcuni esuberi della rosa di Spalletti possono ancora lasciare Torino.

Pubblicità

Pape Sarr e Nick Woltemade: questi sono i due elementi che la Juventus ha aggiunto alla propria rosa durante l'ultimo giorno di mercato. Mentre Jonathan David ha preso la via dell'Atletico Madrid.

Speravano di fare qualcosina in più, i bianconeri. Magari prelevare quel Nicolas Tagliafico che a un certo punto sembrava a un passo dall'arrivo a Torino, ma che alla fine non si è mosso dal Lione. Ma alla fine la sessione estiva si è chiusa così, senza altre operazioni in un senso o nell'altro.

Attenzione, però: non è ancora finita. Nel senso che alcune finestre di mercato sono ancora aperte e qualche giocatore senza spazio alla Juventus potrebbe ancora lasciare la rosa di Spalletti. Con tre nomi sotto la lente d'ingrandimento: Federico Gatti, Edon Zhegrova e Juan Cabal.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • QUALI MERCATI SONO ANCORA APERTI

    Questi sono i principali mercati ancora aperti in Europa e nel mondo:

    • 2 settembre: Olanda, USA, Danimarca, Norvegia
    • 3 settembre: Belgio, Scozia, Austria, Argentina
    • 4 settembre: Turchia, Ucraina
    • 5 settembre: Portogallo
    • 6 settembre: Arabia Saudita
    • 8 settembre: Svizzera
    • 9 settembre: Polonia
    • 10 settembre: Russia
    • 11 settembre: Brasile, Messico
    • 15 settembre: Grecia
    • 16 settembre: Giappone
    • 18 settembre: Serbia
    • Pubblicità

  • GATTI TRA PORTOGALLO E TURCHIA

    In prima fila c'è Federico Gatti, rimasto a Torino nonostante le insistenti voci di ricongiungimento con Massimiliano Allegri a Napoli ma non privo di pretendenti.

    La più concreta è il Porto, che avrebbe proposto alla Juventus un prestito con diritto di riscatto: avances rifiutate dai bianconeri, che vorrebbero cedere Gatti solo in prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo.

    In corsa rimane anche il Galatasaray, che avrà più tempo a disposizione rispetto al Porto per provare a chiudere l'operazione con la Juve.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • AL ITTIHAD SU ZHEGROVA

    Può andare via dalla Juventus anche Edon Zhegrova, un altro che ha concretamente rischiato di farlo durante la finestra italiana. Ma la trattativa con la Lazio non è arrivata alla fumata bianca.

    L'Al Ittihad si sarebbe mosso per l'esterno offensivo kosovaro, effettuando un primo sondaggio. La Juventus, naturalmente, sarebbe aperta ad intavolare una trattativa vera e propria entro domenica, giorno di chiusura del mercato in Arabia Saudita.

    Zhegrova intanto non è stato convocato per la partita contro il Parma e continua a essere chiuso da Conceiçao sulla destra. Senza dimenticare i nuovi acquisti Alajbegovic e Kolo Muani, entrambi potenzialmente schierabili in quel ruolo da Spalletti.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • COSA FA LA JUVENTUS CON CABAL?

    Un altro che sarebbe dovuto partire all'ultimo giorno di mercato è Juan Cabal. Ma alla fine pure l'ex veronese è rimasto. E ha complicato i piani della Juventus.

    Proprio in caso di partenza di Cabal sarebbe arrivato Tagliafico dal Lione, un incastro che però non è andato a buon fine. Sul tavolo le opzioni Atalanta, Bologna e Roma, senza che nessuna si sia concretizzata.

    Andrà ora compreso il futuro del mancino colombiano, a oggi un mistero. Con la solita Turchia sullo sfondo, ma anche l'Arabia Saudita, altro mercato che chiuderà più tardi rispetto a quello italiano.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Milan crest
Milan
MIL