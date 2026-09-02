Gatti, Cabal, Zhegrova: chi può ancora lasciare la Juventus e dove possono andare

Un altro che sarebbe dovuto partire all'ultimo giorno di mercato è Juan Cabal. Ma alla fine pure l'ex veronese è rimasto. E ha complicato i piani della Juventus.

Proprio in caso di partenza di Cabal sarebbe arrivato Tagliafico dal Lione, un incastro che però non è andato a buon fine. Sul tavolo le opzioni Atalanta, Bologna e Roma, senza che nessuna si sia concretizzata.

Andrà ora compreso il futuro del mancino colombiano, a oggi un mistero. Con la solita Turchia sullo sfondo, ma anche l'Arabia Saudita, altro mercato che chiuderà più tardi rispetto a quello italiano.