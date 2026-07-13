Gasperini vuota il sacco sul mercato della Roma, dal futuro di Koné ai rinnovi: "Speravo bastasse la Champions"

Chi invece si sta confermando su altissimi livelli è Manu Koné, perno del centrocampo della Roma e protagonista pure con la Francia semifinalista ai Mondiali e principale candidata per la vittoria finale: “A differenza di Malen è stato un po' fermo per infortunio ed è arrivato meglio al Mondiale. L'anno scorso ancora non giocava con la Francia ed ha saputo conquistarsi la maglia titolare, questo dimostra tutto il suo valore. Le voci su una cessione (il giocatore è stato recentemente accostato al Manchester United, ndr)? Penso che queste condizioni del Fair Play finanziario non sono mai così precise e definite, variano da squadra a squadra. Però la Roma ha anche la necessità di ripianare dei bilanci che negli anni scorsi sono stati pesanti. Io mi auguravo che tornare in Champions fosse sufficiente, ma è chiaro che i bilanci sono fondamentali per le società. Credo ci sarà più chiarezza nelle prossime settimane”.