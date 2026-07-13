Anche per la Roma di Gian Piero Gasperini, che in questa nuova stagione sarà protagonista pure in Champions League, è tempo di raduno. La formazione giallorossa varcherà nelle prossime ore i cancelli del centro sportivo di Trigoria per iniziare a lavorare, pur potendo contare su una rosa ridotta per l'assenza di quei calciatori ancora impegnati ai Mondiali o reduci dalle fatiche negli Stati Uniti e per alcune situazioni di mercato ancora in via di definizione. A fare il punto della situazione è stato lo stesso Gasperini, intervenuto a Radio Rai, alla trasmissione “Radio Anch'io lo Sport”.
Gasperini vuota il sacco sul mercato della Roma, dal futuro di Koné ai rinnovi: "Speravo bastasse la Champions"
MALEN MEGLIO DA CENTRAVANTI
Il tecnico giallorosso si è soffermato sul rendimento di alcuni dei suoi giocatori impegnati in Coppa del Mondo, a partire da Donyell Malen che, se con la maglia della Roma è stato uno dei principali artefici della cavalcata verso il piazzamento Champions coi suoi 14 goal in 18 partite, ha invece deluso nell'ultimo appuntamento con l'Olanda. “Questi ragazzi giocano 12 mesi all'anno, non tutti sono arrivati al Mondiale nelle condizioni migliori. Non è facile giocare ad altissimi livelli con continuità dopo una stagione difficile e faticosa. Poi i giocatori rispecchiano anche il valore della loro squadra. Malen rispecchia l'andamento dell'Olanda. Poi in passato c'era stato questo dubbio della posizione. Sì, lui può giocare più defilato, ma per me mai: lui gioca vicino alla porta”, dichiara Gasperini.
KONE', LA CHAMPIONS NON BASTA
Chi invece si sta confermando su altissimi livelli è Manu Koné, perno del centrocampo della Roma e protagonista pure con la Francia semifinalista ai Mondiali e principale candidata per la vittoria finale: “A differenza di Malen è stato un po' fermo per infortunio ed è arrivato meglio al Mondiale. L'anno scorso ancora non giocava con la Francia ed ha saputo conquistarsi la maglia titolare, questo dimostra tutto il suo valore. Le voci su una cessione (il giocatore è stato recentemente accostato al Manchester United, ndr)? Penso che queste condizioni del Fair Play finanziario non sono mai così precise e definite, variano da squadra a squadra. Però la Roma ha anche la necessità di ripianare dei bilanci che negli anni scorsi sono stati pesanti. Io mi auguravo che tornare in Champions fosse sufficiente, ma è chiaro che i bilanci sono fondamentali per le società. Credo ci sarà più chiarezza nelle prossime settimane”.
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QUESTIONE GREENWOOD
Pur non affrontando la questione nello specifico, Gian Piero Gasperini ha risposto così a Radio Rai al mancato arrivo di Mason Greenwood, primo obiettivo per rinforzare l'attacco giallorosso ma ormai prossimo a trasferirsi al Fenerbahce: "Credo che nel mese di giugno il mercato sia stato, a parte quello di alcune squadre, veramente paralizzato. Sicuramente ha influito il Mondiale, con tanti giocatori impegnati negli Stati Uniti, così come i loro agenti. Anche le società non hanno ancora carburato. Penso che da questa settimana inizierà il vero mercato per tutte le squadre, con l’inizio della preparazione, anche se quest’anno molti giocatori arriveranno un po’ a singhiozzo, a seconda delle partite disputate al Mondiale. Credo che il mercato inizi adesso e tutte le squadre mi sembrano molto agguerrite, con la voglia di migliorarsi e rinforzarsi per disputare una bella stagione".
FRIEDKIN DETERMINANTI PER IL MERCATO
Infine Gian Piero Gasperini, intervenuto a “Radio Anch'io lo Sport” su Radio Rai, ha parlato della vicinanza della proprietà in ottica mercato e ha fatto il punto sul rinnovo, dato per imminente, di Paulo Dybala: “I Friedkin arriveranno nelle prossime ore, sarà fondamentale la loro presenza. Il mercato è fatto di velocità e risposte immediate. Come è successo a gennaio, la loro presenza è sicuramente determinante. Ci auguriamo di rinforzare questa squadra e dare risposte all'entusiasmo di una città che in poche ore ha fatto tantissimi abbonamenti. Il rinnovo Dybala? Ci siamo goduti un po' l'estate, ma credo che da oggi pomeriggio saranno i blocchi di partenza e ci saranno delle lavorazioni importanti”.
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