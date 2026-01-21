Gasperini tra Stoccarda e Milan, la sincerità dell'allenatore giallorosso: "Maggiore attenzione al campionato"

"Bailey ha avuto un'esperienza negativa purtroppo per noi,si è infortunato il primo giorno e poi è stato un calvario, con continue ricadute. Un peccato perché pensavamo potesse dare un valore aggiunto. Gli infortuni hanno determinato questa scelta, essendo in prestito. Ora si apre uno spazio, non so cosa può succedere in questi giorni. Situazioni che ci possono migliorare come Malen vanno bene, altrimenti restiamo così" ha spiegato Gasperini.
Che ha confermato il recupero di Ferguson: "Ha recuperato dalla contusione, domani è disponibile. A oggi è un giocatore della Roma, ogni occasione per lui è buona per fare buone prestazioni e ultimamente ne ha fatte. Me la aspetto anche domani, in linea con le ultime che ha fatto".