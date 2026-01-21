Gasperini tra Stoccarda e Milan, la sincerità dell'allenatore giallorosso: "Maggiore attenzione al campionato"

Gasperini ammette che penserà anche alla super sfida contro il Milan in programma domenica sera.

"Stiamo attraversando un buon momento sotto l’aspetto fisico, è chiaro che domani sarà una partita ravvicinata rispetto a quella con il Milan, che è quella di maggiore attenzione. In Europa League una buona posizione ce l’abbiamo e sappiamo che vincendo abbiamo grosse possibilità di saltare i playoff, ma è vero che indubbiamente il campionato è quello su cui abbiamo maggiore attenzione“ ha dichiarato l'allenatore giallorosso.

Che poi ha aggiunto: "Dopo 21 giornate non c'è niente di definitivo in campionato, ma ci siamo conquistati una buona posizione di classifica e faremo di tutto per difenderla e magari migliorarla. Abbiamo una considerazione di noi stessi superiore a quella di inizio stagione. Nella lotta per le prime posizioni ci metto anche il Como".