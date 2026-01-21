Pubblicità
Gasperini RomaGetty Images
Lelio Donato

Gasperini tra Stoccarda e Milan, la sincerità dell'allenatore giallorosso: "Maggiore attenzione al campionato"

Le parole di Gasperini prima della sfida di Europa League tra Roma e Stoccarda, ma con un occhio al Milan: "In questo momento maggiore attenzione al campionato, vincere in Europa per le italiane è diventato un problema".

La Roma scende in campo contro lo Stoccarda per la settima giornata di Europa League.

Una grande occasione per i giallorossi che hanno dodici punti come i tedeschi e, in caso di vittoria, si avvicinerebbero alla qualificazione diretta agli ottavi di finale

Di seguito le dichiarazioni di Gasperini prima di Roma-Stoccarda.

  • UN OCCHIO AL MILAN

    Gasperini ammette che penserà anche alla super sfida contro il Milan in programma domenica sera.

    "Stiamo attraversando un buon momento sotto l’aspetto fisico, è chiaro che domani sarà una partita ravvicinata rispetto a quella con il Milan, che è quella di maggiore attenzione. In Europa League una buona posizione ce l’abbiamo e sappiamo che vincendo abbiamo grosse possibilità di saltare i playoff, ma è vero che indubbiamente il campionato è quello su cui abbiamo maggiore attenzione“  ha dichiarato l'allenatore giallorosso.

    Che poi ha aggiunto: "Dopo 21 giornate non c'è niente di definitivo in campionato, ma ci siamo conquistati una buona posizione di classifica e faremo di tutto per difenderla e magari migliorarla. Abbiamo una considerazione di noi stessi superiore a quella di inizio stagione. Nella lotta per le prime posizioni ci metto anche il Como".

  • LA CRESCITA DELLA ROMA

    L'allenatore è soddisfatto della crescita della sua Roma: "Qui ho trovato subito un gruppo ben determinato a fare una stagione importante.Ora cercheremo di migliorare l'aspetto tecnico soprattutto a livello offensivo.Ma raramente questa squadra non ha risposto bene dal punto di vista dell'atteggiamento".

  • L'IMPORTANZA DI DYBALA

    Dybala resta un giocatore fondamentale per la Roma secondo Gasperini: "Secondo me aveva fatto bene in un certo punto della stagione, poi ha avuto una ricaduta e ci ha messo un po’ di tempo per recuperare. Gli anni passano e magari sul profilo della velocità ha qualcosa in meno, ma ha capacità di giocare e soprattutto se è supportato dai compagni riesce a essere determinante“.

  • VINCERE L'EUROPA LEAGUE?

    Gasperini ha già vinto l'Europa League con l'Atalanta ma frena sulla possibilità di ripetersi alla Roma: "Io non metto il punto sulla vittoria dell’Europa League. Vincere un trofeo in Europa per le squadre italiane è diventato un problema, bisogna vedere anche le partite di ieri. Bisogna spostare un attimo l’obiettivo, pensare a migliorarci e a crescere per cercare di diventare una squadra più forte. Forse così si arriva a vincere qualcosa”.

  • BAILEY E FERGUSON: LE PAROLE DI GASPERINI

    "Bailey ha avuto un'esperienza negativa purtroppo per noi,si è infortunato il primo giorno e poi è stato un calvario, con continue ricadute. Un peccato perché pensavamo potesse dare un valore aggiunto. Gli infortuni hanno determinato questa scelta, essendo in prestito. Ora si apre uno spazio, non so cosa può succedere in questi giorni. Situazioni che ci possono migliorare come Malen vanno bene, altrimenti restiamo così" ha spiegato Gasperini.

    Che ha confermato il recupero di Ferguson: "Ha recuperato dalla contusione, domani è disponibile. A oggi è un giocatore della Roma, ogni occasione per lui è buona per fare buone prestazioni e ultimamente ne ha fatte. Me la aspetto anche domani, in linea con le ultime che ha fatto".

  • IL DIVIETO DI TRASFERTA PER I TIFOSI DELLA ROMA

    Gasperini infine ha risposto anche alla domanda sul probabile divieto di trasferta per i tifosi della Roma dopo gli ultimi incidenti: "Il solito problema: per colpa di pochi ci rimettono in tanti. Cose che non fanno parte del calcio ma poi i provvedimenti sono questi. Dispiace fortemente, non so se questa sia la pena migliore per risolvere il problema: secondo me no perché vai a penalizzare migliaia di persone".

