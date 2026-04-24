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Gian Piero Gasperini RomaGetty
Stefano Silvestri

Gasperini: "Ranieri? Io non ho fatto nulla, non mi mettete sullo stesso piano. Con Massara non c'è stato feeling"

Serie A
Roma
Bologna vs Roma
G. Gasperini

Le parole di Gian Piero Gasperini durante la conferenza stampa di presentazione della gara che sabato la Roma giocherà sul campo del Bologna.

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Gian Piero Gasperini si è presentato in conferenza stampa a un giorno da Bologna-Roma. Ma la partita è stato l'ultimo degli argomenti trattati dall'allenatore giallorosso davanti ai giornalisti presenti a Trigoria.

I temi trattati sono stati altri, naturalmente: dall'addio di Claudio Ranieri, ufficializzato dalla Roma in mattinata, al rapporto professionalmente non semplice con il direttore sportivo Frederic Massara.

Gasperini ha risposto un po' a tutte le domande. E, sebbene un po' infastidito dal fatto di non poter parlare di calcio giocato, lo ha fatto con schiettezza e senza troppi peli sulla lingua.

  • L'ADDIO DI RANIERI

    "Ci sono due cose da evidenziare nel comunicato. La fiducia non mi è mai mancata da parte della società, fin dal primo giorno non è mai mancato questo sostegno. E l'altra cosa importante è che la Roma è davanti a tutto".

    "Dispiaciuto? La sensazione di una situazione molto dura non c'era mai stata in nessun incontro. Mi ha sorpreso molto".

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  • "IO NON C'ENTRO NULLA"

    "Io non ho fatto nulla. Punto. Questa situazione non l'ho fatta io, non mi mettere sullo stesso piano. Io non ho fatto niente contro nessuno".

    "Io dentro Trigoria cerco solamente di fare calcio. In tutte le altre questioni io sono fuori e non le affronto, non ne parlo. Le altre componenti mi sembrano troppo alte di livello. Io parlo di calcio, di altro non parlo, non so più come dirvelo. E non voglio essere coinvolto alla pari in queste discussioni, in cui sono stato tirato dentro. Spero si torni a parlare di gioco, di squadra, di risultati, di giocatori, di quello che si può fare per dare soddisfazione a questa passione che c'è".

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  • DYBALA TITOLARE?

    "Dall'inizio mi sembra molto difficile. Paulo ha ricominciato questa settimana dopo oltre 80 giorni, quasi 90. Quindi no, dall'inizio lo escludo. Uno che rientra così, dopo tanti mesi, non è facile rientrare dall'inizio. Mi auguro a gara in corso, ormai è una questione più di abitudine e fiducia nel giocare, non di condizione. Nel calciare, nel contrasto, perché è fermo da tanto".

    "Il suo futuro? Intanto il fatto di averlo a disposizione ci dà maggiore valore. Parlare di futuro oggi è veramente difficile. Ci sono 5 partite, non sono pochi. Si tende a parlare come se fossimo a fine campionato, ma sono 15 punti tutti da giocare. Abbiamo l'impegno di affrontarle con la massima determinazione e volontà di fare più punti possibili".

  • ANCORA SU RANIERI

    "Come si è arrivati a questo punto? Non lo so. Le vicende sono quelle sotto gli occhi di tutti, non è una cosa che mi sento di commentare. Ne sono rimasto fuori, non partecipo a questa macchina del fango che giornalmente ormai è attivissima".

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  • GASPERINI MANAGER ALL'INGLESE?

    "Io credo che più che mai ci sia bisogno di lavorare di squadra. Se chiediamo ai giocatori di adattarsi ai ruoli, di lavorare insieme per i risultati, più che mai anche in sede di mercato l'allenatore deve fare sì il suo ruolo, ma anche essere complementare col direttore sportivo. Arrivo a pensare che ds e allenatore dovrebbero essere responsabili insieme, nel bene e nel male, nei risultati e nella formazione di una squadra. Quasi dovrebbero viaggiare in coppia. Molto spesso è successo in passato che il direttore sportivo parlava con un altro allenatore e gli diceva 'tienti pronto'. C'era un disguido incredibile. Anche le proprietà vanno coinvolte, perché le decisioni sono veramente importanti e la capacità di fare squadra è determinante. Bisogna capire le difficoltà che i direttori sportivi affrontano sul mercato e i direttori sportivi devono capire le esigenze degli allenatori".

  • Aston Villa v AS Roma - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    IL RAPPORTO CON MASSARA

    "Se siamo complementari? Questo non lo so. Ricky è una bravissima persona, ma posso dirvi che sotto l'aspetto tecnico non siamo riusciti ad avere un collante, un feeling. Ma sempre e solo riferito alla squadra. Non c'è mai stato niente di personale. Sempre nelle richieste professionali, mai personali. Se andrà via? Questo lo decide la società, non sono io a deciderlo".

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  • EUROPA LEAGUE OBIETTIVO MINIMO?

    "No, non c'è. Però guardiamo ancora avanti, poi quando non riusciremo più a guardare avanti ci accontenteremo di altre cose".

  • LA PROSSIMA STAGIONE

    "Se stiamo programmando con la società? No, perché siamo impegnati ancora in questo campionato e lo saremo fino al 24 maggio. Però quando la società lo riterrà opportuno bisognerà pensare al futuro".

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  • Infortunio Ferguson Roma ParmaGetty Images

    "VOLEVO RINFORZARE L'ATTACCO"

    "Non è che io non fossi contento delle operazioni del direttore sportivo, gli ho sempre lasciato grande libertà. Certi giocatori non li conoscevo. 'Li hai visti, ti piacciono? Prendili, è il tuo mestiere'. Non c'è mai stata una chiusura su nessuno. Da quando sono arrivato il primo giorno, ho sempre detto: 'Rinforziamoci davanti, perché questa è una squadra forte'. Non mi sembrava una cosa così straordinaria, un allenatore nuovo, che ha un modo diverso di giocare, e che fa una richiesta del genere. Su tutto il resto non ho mai messo veti. Non ho mai negato a nessuno il suo lavoro. Su quello ho sempre cercato di insistere. Poi non è che non sia stato fatto, ma quello era il punto focale della mia richiesta. Era una cosa così difficile da capire? Punto".

  • LA SITUAZIONE SANCHO

    "Non si è potuto fare perché giustamente la proprietà non ha voluto farlo. Punto".

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  • LA SFIDA AL BOLOGNA

    "Abbiamo fatto tante cose buone, sono state due ottime partite. Probabilmente abbiamo fatto anche di più, abbiamo perso ai supplementari. Ci siamo sempre trovati a dover rimontare. Per me sono state due prestazioni di livello e buone. Il Bologna è un'ottima squadra, organizzata, l'anno scorso faceva la Champions. Se guardo alle ultime partite, compresa l'ultima, a me questa squadra ha dato soddisfazioni".

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