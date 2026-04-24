"Dall'inizio mi sembra molto difficile. Paulo ha ricominciato questa settimana dopo oltre 80 giorni, quasi 90. Quindi no, dall'inizio lo escludo. Uno che rientra così, dopo tanti mesi, non è facile rientrare dall'inizio. Mi auguro a gara in corso, ormai è una questione più di abitudine e fiducia nel giocare, non di condizione. Nel calciare, nel contrasto, perché è fermo da tanto".

"Il suo futuro? Intanto il fatto di averlo a disposizione ci dà maggiore valore. Parlare di futuro oggi è veramente difficile. Ci sono 5 partite, non sono pochi. Si tende a parlare come se fossimo a fine campionato, ma sono 15 punti tutti da giocare. Abbiamo l'impegno di affrontarle con la massima determinazione e volontà di fare più punti possibili".