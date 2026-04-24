Gian Piero Gasperini si è presentato in conferenza stampa a un giorno da Bologna-Roma. Ma la partita è stato l'ultimo degli argomenti trattati dall'allenatore giallorosso davanti ai giornalisti presenti a Trigoria.
I temi trattati sono stati altri, naturalmente: dall'addio di Claudio Ranieri, ufficializzato dalla Roma in mattinata, al rapporto professionalmente non semplice con il direttore sportivo Frederic Massara.
Gasperini ha risposto un po' a tutte le domande. E, sebbene un po' infastidito dal fatto di non poter parlare di calcio giocato, lo ha fatto con schiettezza e senza troppi peli sulla lingua.