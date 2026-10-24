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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Redazione Goal

Gasperini si accontenta del pareggio contro il Napoli: "Forse due punti persi, ma per come si era messa va bene così"

Serie A
Roma
Napoli vs Roma
Napoli

L'allenatore della Roma commenta il pareggio in rimonta ottenuto contro il Napoli al 'Maradona'.

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Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn dopo il 3-3 con il Napoli. Queste le sue parole.


  • "DUE PUNTI PERSI, MA VA BENE"

    Soddisfatto della gara, a parte la prima mezzora. Siamo andati in difficoltà nelle uscite, abbiamo creato poco. Nel finale del primo tempo siamo cresciuti. Nel secondo c’è stata una gara molto bella e forte, abbiamo avuto grandi occasioni. C’era anche la sensazione di poterla vincere. Il terzo goal poteva distruggerci, bravi a rimontare con convinzione”.


    “Non abbiamo avuto frenesia, abbiamo mantenuto il nostro modo di giocare. Abbiamo fatto goal di qualità, bene l’energia dei giocatori che sono entrati. Soulé straordinario sia nel primo che nel secondo tempo, anche Ndicka. Siamo in un buon momento, giochiamo bene. Cerchiamo di proseguire così col morale alto, questa partita ci dà la sensazione di aver perso due punti ma alla fine è andata bene così”.


    “Siamo competitivi con le squadre migliori. Ce la siamo giocata con Inter, Como e ora Napoli, sono stati pareggi tutti diversi. Partita fresca oggi, la squadra di Allegri è di assoluto valore. È una squadra di riferimento. Se competi con lei, competi con tutti”.


    “Balerdi e De Roon sono due leader, due capitani. In queste settimane il loro apporto è stato straordinario fin da subito. Balerdi conosce il calcio, ha una energia straordinaria, è un grande rinforzo. Oggi ha fatto addirittura doppietta, bene così”.


    “Allegri nervoso? Spero non con me, non l’ho buttato fuori io”.

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