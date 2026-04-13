Gasperini-Ranieri, l'incontro dopo il botta e risposta: solo uno rimarrà alla Roma? Gli scenari per l'estate e chi potrebbe sostituirli

C'è una qualificazione in Champions ancora da provare a raggiungere e male che vada un posto in Europa League da centrare per non dover fare nella prossima stagione la Conference League o addirittura affrontare un'annata senza coppe europee eppure in casa Roma i pensieri vanno ben oltre il campo.
Non sorprende quando le cose non vanno come a Trigoria speravano e quando comunque ci si sta avvicinando ormai alla fine della stagione ma il futuro dei giallorossi è sotto molti aspetti tutto da decidere.
La tensione nelle ultime settimane è aumentata ed è culminata con le dichiarazioni di Claudio Ranieri, senior advisor della Roma che confermano come si sia creata una spaccatura con Gian Piero Gasperini.