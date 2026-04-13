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Gasperini Ranieri RomaGetty Images
Andrea Ajello

Gasperini-Ranieri, l'incontro dopo il botta e risposta: solo uno rimarrà alla Roma? Gli scenari per l'estate e chi potrebbe sostituirli

Serie A
Roma
G. Gasperini

In casa Roma è un momento delicato e dove tutte le componenti, dall'allenatore al club ragionano su come proseguire: previsto in giornata l'incontro tra Gasperini e Ranieri.

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C'è una qualificazione in Champions ancora da provare a raggiungere e male che vada un posto in Europa League da centrare per non dover fare nella prossima stagione la Conference League o addirittura affrontare un'annata senza coppe europee eppure in casa Roma i pensieri vanno ben oltre il campo.


Non sorprende quando le cose non vanno come a Trigoria speravano e quando comunque ci si sta avvicinando ormai alla fine della stagione ma il futuro dei giallorossi è sotto molti aspetti tutto da decidere.


La tensione nelle ultime settimane è aumentata ed è culminata con le dichiarazioni di Claudio Ranieri, senior advisor della Roma che confermano come si sia creata una spaccatura con Gian Piero Gasperini.

  • IL BOTTA E RISPOSTA TRA RANIERI E GASPERINI

    Venerdì scorso è arrivata la vittoria della Roma contro il Pisa, obbligatoria per tentare ancora l'assalto al quarto posto ma i tre punti non sono stati ciò di cui si è parlato.


    A fare rumore infatti sono state le dichiarazioni di Ranieri prima del calcio d'inizio: "Io e Gasperini abbiamo scelto i giocatori, non ce n’è stato uno che lui non abbia approvato o di cui non sapesse che sarebbe venuto. Tutto quello che abbiamo cercato di fare è stato dare all'allenatore una squadra che l'anno scorso è arrivata ad un punto dalla Champions con tanti giovani da valorizzare", aggiungendo poi sulla scelta di ingaggiarlo: "Avevamo cercato 5-6 allenatori in estate, tre poi non sono venuti. E alla fine ha deciso la società. Scelto Gasperini per quello che ha fatto con i giovani".


    Parole forti a cui il tecnico ha risposto dopo il match: "Sull’Atalanta sarebbe meglio non pronunciarsi, perché ha fatto cose straordinarie ed è stata competitiva da subito. E non era composta solo da giovani". Mentre sul tema mercato: "Ho lasciato libera scelta sui giocatori che non conoscevo. Ho chiesto due giocatori importanti, ne è arrivato uno".

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  • OGGI L'INCONTRO

    Gasperini aveva già annunciato che si sarebbe visto con Ranieri e così è. L'incontro faccia a faccia tra i due è previsto per la giornata odierna al centro d'allenamento di Trigoria.


    Uno dei punti cruciali del confronto, riferisce la Gazzetta dello Sport, sarà quello legato al recupero degli infortunati visto che da tempo Gasperini non si "fida" più molto del lavoro dello staff medico (il cui responsabile è uomo molto vicino a Ranieri).


    Ma i discorsi potrebbero non terminare qui ed è plausibile che ci sia uno scambio di visioni complessivo, a 360 gradi, su come andare avanti e come eventualmente impostare il prossimo futuro. Non è da escludere in questo caso l'intervento anche dei Friedkin, in video call.

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  • SE GASPERINI RIMANE...RANIERI LASCIA?

    La possibilità che la storia tra Gasperini e la Roma si concluda dopo solo una stagione ormai non è più uno scenario irrealistico, anzi. E la sensazione è che i risultati da qui alla fine del campionato passino quasi in secondo piano rispetto a quello che conterà davvero, ovvero capire se ci sono le condizioni per proseguire insieme attraverso una visione se non uguale almeno simile su quello che dovrà essere fatto dentro e fuori dal campo.


    Secondo quanto riporta il Messaggero però, la proprietà, condizionata anche da problemi di "immagine", se si rendesse conto di non poter arrivare a certi profili come Conte, Allegri, Fabregas o il ritorno di De Rossi, allora potrebbe decidere di continuare con Gasperini (sempre che quest'ultimo sia convinto di restare). E se si concretizzasse questo scenario, allora, si legge sul quotidiano, a quel punto saluterebbero sia il ds Ricky Massara che Ranieri. Il nome che da mesi viene fatto per la dirigenza giallorossa è Cristiano Giuntoli, fermo da quando ha lasciato la Juventus.

  • I POSSIBILI SOSTITUTI DI GASPERINI

    La dirigenza giallorossa però, e anche la proprietà, ragiona anche su un futuro senza Gasperini alla luce della situazione attuale. Ma quali profili potrebbero prendere il suo posto in panchina?


    L'idea di riunirsi con De Rossi stuzzica ma bisognerebbe capire la volontà dell'attuale allenatore del Genoa che sta facendo molto bene in rossoblù. Come riporta Il Messaggero, altri nomi da considerare sono Stefano Pioli (legato soprattutto alla presenza di Massara, con cui ha lavorato nel Milan), Vincenzo Italiano, pronto magari a fare un ulteriore step dopo Fiorentina e Bologna. Ranieri invece vedrebbe di buon occhio un uomo di esperienza come Ernesto Valverde, tecnico dell'Athletic Bilbao.


    La lista però cambierà inevitabilmente a seconda dei vari incastri e sarà legata anche da chi alla fine si siederà sulla panchina della Nazionale italiana. Conte, Mancini, Montella: tutti profili che nel caso entrerebbero nei pensieri della Roma.

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