Gasperini-Ranieri, l'incontro dopo il botta e risposta: solo uno rimarrà alla Roma? Gli scenari per l'estate e chi potrebbe sostituirli

Venerdì scorso è arrivata la vittoria della Roma contro il Pisa, obbligatoria per tentare ancora l'assalto al quarto posto ma i tre punti non sono stati ciò di cui si è parlato.





A fare rumore infatti sono state le dichiarazioni di Ranieri prima del calcio d'inizio: "Io e Gasperini abbiamo scelto i giocatori, non ce n’è stato uno che lui non abbia approvato o di cui non sapesse che sarebbe venuto. Tutto quello che abbiamo cercato di fare è stato dare all'allenatore una squadra che l'anno scorso è arrivata ad un punto dalla Champions con tanti giovani da valorizzare", aggiungendo poi sulla scelta di ingaggiarlo: "Avevamo cercato 5-6 allenatori in estate, tre poi non sono venuti. E alla fine ha deciso la società. Scelto Gasperini per quello che ha fatto con i giovani".





Parole forti a cui il tecnico ha risposto dopo il match: "Sull’Atalanta sarebbe meglio non pronunciarsi, perché ha fatto cose straordinarie ed è stata competitiva da subito. E non era composta solo da giovani". Mentre sul tema mercato: "Ho lasciato libera scelta sui giocatori che non conoscevo. Ho chiesto due giocatori importanti, ne è arrivato uno".