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Torino FC v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Gasperini presenta Roma-Inter: "Io vedo l'Inter ancora più avanti rispetto a tutte, sta facendo qualcosa di straordinario da anni"

Roma
Serie A
G. Gasperini

Il tecnico giallorosso parla alla vigilia del big match contro i nerazzurri

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Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, parla in conferenza stampa alla vigilia del big match con l'Inter, in programma domani alle 18 allo Stadio Olimpico e valevole per la 5a giornata di Serie A.

VERSO ROMA-INTER

"C'è la soddisfazione di arrivarci in questa situazione di classifica e di vittorie: è un bell'appuntamento, stadio pieno con due squadre importanti. Mi fermo qui. Sarà occasione di un appuntamento molto atteso. Noi dobbiamo pensare alla gara, al nostro momento, all'ambiente favore: questi sono appuntamenti belli un po' per tutti. Io vedo l'Inter ancora più avanti rispetto a tutte. Sta facendo qualcosa di straordinario da anni, è una squadra forte. Poi, che per tutti ci sia la voglia di competere con loro è perché ne si riconosce la forza".

  • LE PAROLE DI GASPERINI

    "Queste sono partite che si preparano da sole, noi dobbiamo essere luci e capire cosa fare per essere competitivi. Non ci sono altri secondi fini: a Torino è stata una gara tosta, come tutto il campionato. Non si può pensare sempre di vincere come fatto nelle prime due gare. Vincere gare difficile è comunque una soddisfazione".

    "I numeri dicono che l'Inter è la più forte del nostro campionato, da qualche anno. Noi stiamo cercando di inserirci e stare in una posizione in cui rispetto al passato siamo cresciuti".

    LULLI

    "Se è pronto per un big match? Se gioca in campionato è perché è pronto. Sta facendo un percorso in cui sta bruciando le tappe: io sono molto soddisfatto di lui".

    INTER KRYPTONITE DI GASP

    "Può darsi... per un periodo sono riuscito a ottenere dei risultati, mentre negli ultimi anni non è stato così. Sono cambiati alcuni allenatori, ma il risultato è rimasto lo stesso. C'era un periodo in cui è stato così anche contro la Juventus. Possono esserci più componenti, ma sicuramente è una squadra forte".

    KONE', WESLEY E PELLEGRINI

    "Ci siamo tutti per domani e incrocio le dita. Tutti disponibili: questo già un risultato incredibile. Oggi facciamo l'ultima rifinitura, ma con la tensione che sale rientrerà tutto. Pellegrini può fare tutto: è disponibile".

    CAMBI DI MODULO

    "Ogni gara è diversa e ad oggi è imprevedibile. Con l'Atalanta ho inserito due centrali per vincere la partita. Anche a Torino è uscito Dybala o Malen per sistemare il centrocampo. Non sono mai segnali per non vincere. Molina a sinistra? Wesley lo rivedremo a destra? Tutti possono giocare in entrambe le fasce, sono giocatori molto abili".

    L'ARBITRO MASSA

    "Domani Massa sarà perfetto, così non ci saranno polemiche".

    ATTACCO O DIFESA?

    "Meglio un Malen così o una difesa impenetrabile? Un bel risultato entrambe le cose, no? Io dico che le squadre che vincono è perché hanno miglior attacco e miglior difesa".



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