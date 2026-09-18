Gasperini presenta Roma-Inter: "Io vedo l'Inter ancora più avanti rispetto a tutte, sta facendo qualcosa di straordinario da anni"

"Queste sono partite che si preparano da sole, noi dobbiamo essere luci e capire cosa fare per essere competitivi. Non ci sono altri secondi fini: a Torino è stata una gara tosta, come tutto il campionato. Non si può pensare sempre di vincere come fatto nelle prime due gare. Vincere gare difficile è comunque una soddisfazione".

"I numeri dicono che l'Inter è la più forte del nostro campionato, da qualche anno. Noi stiamo cercando di inserirci e stare in una posizione in cui rispetto al passato siamo cresciuti".

LULLI

"Se è pronto per un big match? Se gioca in campionato è perché è pronto. Sta facendo un percorso in cui sta bruciando le tappe: io sono molto soddisfatto di lui".

INTER KRYPTONITE DI GASP

"Può darsi... per un periodo sono riuscito a ottenere dei risultati, mentre negli ultimi anni non è stato così. Sono cambiati alcuni allenatori, ma il risultato è rimasto lo stesso. C'era un periodo in cui è stato così anche contro la Juventus. Possono esserci più componenti, ma sicuramente è una squadra forte".

KONE', WESLEY E PELLEGRINI

"Ci siamo tutti per domani e incrocio le dita. Tutti disponibili: questo già un risultato incredibile. Oggi facciamo l'ultima rifinitura, ma con la tensione che sale rientrerà tutto. Pellegrini può fare tutto: è disponibile".

CAMBI DI MODULO

"Ogni gara è diversa e ad oggi è imprevedibile. Con l'Atalanta ho inserito due centrali per vincere la partita. Anche a Torino è uscito Dybala o Malen per sistemare il centrocampo. Non sono mai segnali per non vincere. Molina a sinistra? Wesley lo rivedremo a destra? Tutti possono giocare in entrambe le fasce, sono giocatori molto abili".

L'ARBITRO MASSA

"Domani Massa sarà perfetto, così non ci saranno polemiche".

ATTACCO O DIFESA?

"Meglio un Malen così o una difesa impenetrabile? Un bel risultato entrambe le cose, no? Io dico che le squadre che vincono è perché hanno miglior attacco e miglior difesa".







