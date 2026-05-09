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Gian Piero Gasperini RomaGetty
Michael Di Chiaro

Gasperini presenta Parma-Roma: "Per noi è decisiva, la Champions porta più risorse", le dichiarazioni del tecnico giallorosso

Serie A
Parma Calcio 1913 vs Roma
Roma

L'allenatore della Roma ha parlato alla stampa alla vigilia del fondamentale match che i giallorossi giocheranno al Tardini.

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Vigilia di Parma-Roma e conferenza della vigilia per Gian Piero Gasperini.

I giallorossi giocheranno al Tardini nella terzultima giornata di Serie A, a caccia di un risultato positivo per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League.

Il tecnico romanista ha parlato alla stampa: di seguito ecco le sue dichiarazioni.

  • LA SFIDA COL PARMA

    "Per noi è decisiva, la concentrazione massima è su quello. Sul resto sono situazioni molto legate a quello che la società vuole fare, perciò bisogna rivolgersi a loro. Ritardo? Non mi sembra che nessuno viaggi veloce, sono tutti impegnati con il campionato. Le cose magari si evolvono più velocemente con la fine del campionato".




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  • LA CHAMPIONS PORTA PIU RISORSE

    "La Champions porta più risorse, tutti vogliono arrivarci per quello. Altrimenti, il quarto posto non interessava come in passato. Con più risorse, puoi operare meglio, ma non è l'unica cosa. Ci sono società che operano bene senza queste risorse".

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  • ALLENATORE E DIRETTORE SPORTIVO

    Casting per il nuovo DS? Siamo concentrati sul campionato e sulla gara di domani. Quelle che sono le varie ipotesi, riguardano tutte le squadra. Ora, personalmente, penso alla gara di domani. Allenatore e direttore sportivo devono lavorare insieme, raccontarsi poche storie e parlarsi con sincerità. L'unico obiettivo deve essere il miglioramento della squadra, cercando le giuste caratteristiche per il tecnico parallelamente alla risorse del club. Per me sono ruoli vicini. Continuo a dire che parliamo poco di calcio, ma di tante altre cose. Non parliamo di giocatori e di squadre, ma non mi interessano. Sono molto debole su questo aspetto, io mi sposto sempre sul campo e mai su queste cose. Non è questione di contrastare, io cerco di seguire i miei punti di forza e sviluppare il tipo di gioco che voglio fare".

  • IL FUTURO DI KONE'

    "Nel calcio moderno, nessuno è incedibile: forse, nelle top top top mondiali. Davanti a offerte irrinunciabili, tutti tranne pochissimi sono cedibili. Queste offerte però sono poche, il resto sono chiacchiere. Spero che continui a giocare per la Roma, poi davanti all'offerta irriunciabile vediamo, ti farebbe fare tante cose. Vale per tutti"

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  • PERCHE LA ROMA MERITA LA CHAMPIONS

    "La Roma potrebbe andare in Champions perché è stata sempre lì, contro tutte le altre che lo meritano anch'esse. Si gioca tutto in un punto, è stata una stagione molto soddisfacente da parte della squadra. La Champions sarebbe un risultato da grande soddisfazione".

  • LE CONDIZIONI DI DYBALA E ANGELINO

    "Angelino ha avuto una stagione inaspettata, difficilissima. Per la prima volta nelle ultime settimane stiamo rivedendo il giocatore che è stato l'anno scorso. Questo fa ben sperare per la prossima stagione. Un giocatore forte che purtroppo è venuto a mancare tutto l'anno. Dybala sta bene, si sta allenando bene".

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