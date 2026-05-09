Gasperini presenta Parma-Roma: "Per noi è decisiva, la Champions porta più risorse", le dichiarazioni del tecnico giallorosso

Casting per il nuovo DS? Siamo concentrati sul campionato e sulla gara di domani. Quelle che sono le varie ipotesi, riguardano tutte le squadra. Ora, personalmente, penso alla gara di domani. Allenatore e direttore sportivo devono lavorare insieme, raccontarsi poche storie e parlarsi con sincerità. L'unico obiettivo deve essere il miglioramento della squadra, cercando le giuste caratteristiche per il tecnico parallelamente alla risorse del club. Per me sono ruoli vicini. Continuo a dire che parliamo poco di calcio, ma di tante altre cose. Non parliamo di giocatori e di squadre, ma non mi interessano. Sono molto debole su questo aspetto, io mi sposto sempre sul campo e mai su queste cose. Non è questione di contrastare, io cerco di seguire i miei punti di forza e sviluppare il tipo di gioco che voglio fare".