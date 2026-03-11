Gasperini presenta Bologna-Roma di Europa League: "Priorità al campionato? Non vogliamo lasciare nulla, Hermoso è disponibile"

Il primo round del derby italiano degli ottavi di Europa League si gioca al Dall'Ara, dove la Roma di Gian Piero Gasperini fa visita al Bologna in un duplice incrocio che - purtroppo - sancirà l'eliminazione dal torneo di una squadra nostrana.
Se i giallorossi hanno superato la fase campionato senza dover passare per i Playoff, i ragazzi di Italiano hanno dovuto avere la meglio sul Brann agli spareggi utili a conquistare gli ottavi, il cui sorteggio ha riservato il confronto con la Lupa.
Gasp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match d'andata, in programma giovedì alle 18:45: ecco cosa ha detto l'allenatore della Roma.