Udinese Calcio v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Claudio D'Amato

Gasperini presenta Bologna-Roma di Europa League: "Priorità al campionato? Non vogliamo lasciare nulla, Hermoso è disponibile"

Il tecnico giallorosso in conferenza: "In attacco siamo in emergenza. Il bilancio delle italiane in Europa è negativo quest'anno. Ci sono dei problemi che si riflettono anche sul momento della Nazionale".

Il primo round del derby italiano degli ottavi di Europa League si gioca al Dall'Ara, dove la Roma di Gian Piero Gasperini fa visita al Bologna in un duplice incrocio che - purtroppo - sancirà l'eliminazione dal torneo di una squadra nostrana.

Se i giallorossi hanno superato la fase campionato senza dover passare per i Playoff, i ragazzi di Italiano hanno dovuto avere la meglio sul Brann agli spareggi utili a conquistare gli ottavi, il cui sorteggio ha riservato il confronto con la Lupa.

Gasp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match d'andata, in programma giovedì alle 18:45: ecco cosa ha detto l'allenatore della Roma.

  • HERMOSO OK

    "Lo vedremo domani, nel momento in cui è convocato è disponibile e in grado di poter giocare. E' fuori da un po' di tempo, potrebbe giocare dall'inizio mettendo in conto una sostituzione oppure a gara in corso".

  • IL FUTURO DI PELLEGRINI

    "No, non è un argomento da affrontare in questo momento. Siamo in un momento molto importante in campionato e in Europa League. L'attenzione di tutti, mia e sua specialmente, è rivolta solo alle gare da affrontare".

  • LA PROVA DI MALEN A GENOVA

    "Malen troppo solo a Genova? Giochiamo sempre in 11, non possiamo metterne di più. Non è quello il problema. Come avete rilevato voi stiamo facendo più goal, non è un problema. Il problema è dettato dalle gare, alle volte costruisci di più, altre meno, ma come avete detto il trend è positivo grazie all'arrivo di Malen che ci ha dato pericolosità. Priorità al campionato o all'Europa League? Le priorità sono tutte e due".

  • L'INSERIMENTO DI ZARAGOZA

    "In attacco abbiamo perso molti giocatori: non c'è più Dovbik, Ferguson, Dybala, Soule, Baldanzi, ma in compenso c'è Malen. Zaragoza è arrivato da meno di un mese ma sta partecipando bene. poi ovviamente l'inserimento di giocatori che arrivano a gennaio è sempre più lungo, non tutti fanno come Malen. Comunque mi auguro che nelle prossime gare Bryan possa essere protagonista. In quel ruolo stiamo ruotando diversi giocatori in assenza di Dybala e Soule. Quello che sta giocando più di tutti è Pellegrini, poi ci sono El Shaarawy, Zaragoza, Vaz".

  • "EMERGENZA IN ATTACCO"

    "Noi in attacco siamo in emergenza da tempo. Ho detto prima che i numeri sono cambiati: rispetto all'andata abbiamo perso cinque giocatori, tra cui El Shaarawy. Poi, per quanto riguarda gli attaccanti veri, come Malen in questo momento, abbiamo Vaz, che è anche un ragazzo giovanissimo, un campionato arrivato, e Arena che è ancora più giovane e non può essere neanche nella lista, quindi dobbiamo lavorare con Venturini. Sicuramente ci sono delle emergenze in attacco, ma i numeri sono migliorati. Su questo cerchiamo di completarci e di giocare le nostre gare al meglio, come stiamo facendo. Per quanto riguarda il discorso dei moduli e dei minuti, cerchiamo di gestire le risorse al meglio, ma alla fine, come dico sempre, il riposo è solo la notte".

  • LE ITALIANE IN EUROPA

    "Intanto almeno un'italiana passa sicuro. Quest'anno, però, è ancora più negativo di altri anni, soprattutto per quel che riguarda la Champions e l'Europa League, perché la Roma ha vinto la Conference qualche anno fa, ma la Champions manca da tanto. L'Europa League non si vinceva dagli anni '90, l'Inter ha vinto la Champions nel 2010, ma in generale sono davvero tanti anni. Negli ultimi 25 anni, per 15 anni, non ci sono state squadre italiane. Quest'anno la situazione è ancora peggiore e si collega anche ai problemi del campionato, con le difficoltà della nazionale, che speriamo fortemente possa qualificarsi. Quindi, non è una cosa casuale. Sicuramente abbiamo qualche difficoltà, è inutile nasconderlo. Probabilmente siamo tutti coinvolti, l'allenatore, la società e probabilmente anche l'informazione, che devono individuare le cause. Non possono essere solo una sostituzione o un modulo tattico, è un problema più profondo, che deriva probabilmente anche dai settori giovanili e dal modo in cui vengono costruite le squadre. Il nostro campionato, se i risultati sono questi, ha qualche problema che va affrontato e coinvolge sicuramente tutti".

