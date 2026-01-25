Gasperini non si nasconde dopo Roma-Milan: "Perdere questa partita sarebbe stata una beffa. Malen? Un giocatore straordinario"

Una prova di forza importante quella della Roma nel big match contro il Milan, anche se non è bastata per conquistare i tre punti.
Nonostante il dominio sia stato sia territoriale che in termini di occasioni, la formazione giallorossa si è trovata costretta a recuperare lo svantaggio iniziale, firmato da De Winter sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
A commentare la prestazione dei suoi ci ha pensato Gian Piero Gasperini, che ha sottolineato come non fosse affatto semplice evitare la sconfitta contro una squadra di questo livello, soprattutto dopo essere passati in svantaggio.