Gasperini non si nasconde dopo Roma-Milan: "Perdere questa partita sarebbe stata una beffa. Malen? Un giocatore straordinario"

"Il rigore? Erano usciti entrambi i rigoristi, Dybala e Malen, quindi ci siamo chiesti chi lo calciasse. Inizialmente abbiamo detto Cristante, poi ci siamo ricordati che era entrato Pellegrini che è rigorista.

Modric dice che senza il rigore vincevano loro? Quando il Milan va in vantaggio diventa difficile perché sono anche pericolosi in contropiede. Ma se devo dire la verità, perdere questa partita sarebbe stata una beffa. Se fossimo andati in vantaggio noi avremmo avuto maggiori possibilità di vincere.”