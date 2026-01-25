Pubblicità
Gian Piero Gasperini RomaGetty Images
Michael Baldoin

Gasperini non si nasconde dopo Roma-Milan: "Perdere questa partita sarebbe stata una beffa. Malen? Un giocatore straordinario"

Il tecnico giallorosso si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi: "Quando il Milan va in vantaggio diventa difficile perché sono anche pericolosi in contropiede".

Una prova di forza importante quella della Roma nel big match contro il Milan, anche se non è bastata per conquistare i tre punti.

Nonostante il dominio sia stato sia territoriale che in termini di occasioni, la formazione giallorossa si è trovata costretta a recuperare lo svantaggio iniziale, firmato da De Winter sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

A commentare la prestazione dei suoi ci ha pensato Gian Piero Gasperini, che ha sottolineato come non fosse affatto semplice evitare la sconfitta contro una squadra di questo livello, soprattutto dopo essere passati in svantaggio.

  • “PERDERE QUESTA PARTITA SAREBBE STATA UNA BEFFA”

    "Il rigore? Erano usciti entrambi i rigoristi, Dybala e Malen, quindi ci siamo chiesti chi lo calciasse. Inizialmente abbiamo detto Cristante, poi ci siamo ricordati che era entrato Pellegrini che è rigorista.

    Modric dice che senza il rigore vincevano loro? Quando il Milan va in vantaggio diventa difficile perché sono anche pericolosi in contropiede. Ma se devo dire la verità, perdere questa partita sarebbe stata una beffa. Se fossimo andati in vantaggio noi avremmo avuto maggiori possibilità di vincere.”

  • “MALEN È UN GIOCATORE STRAORDINARIO”

    "Malen? Va benissimo così. Un giocatore straordinario in quel ruolo. Più giocherà più acquisirà sempre più tenuta e resistenza. Anche questa sera, contro una difesa difficile, ha fatto alcune cose straordinarie. Ha avuto anche una grande occasione, ma abbiamo fatto un grande acquisto. Siamo una squadra giovanissima Pensavamo avremmo puntato sugli Under 25, invece ora prendiamo gli Under 20. Avremo una Primavera fortissima.”

  • “HO UNA GRANDISSIMA DIFESA: NON ERA FACILE CONCEDERE COSÌ POCO”

    "Mai concesso il contropiede? Questo è un grande merito. Il Milan ha grandi velocisti: da Leao, a Pulisic, Nkunku. Anche Rabiot ha fisicità. Una squadra sempre pericolosa. Quando pensi di dominarla poi magari vince la partita. Bisogna essere sempre concentrati e attenti. Ho una difesa straordinaria quest’anno: concedere così poco al Milan vuol dire tanto.”

  • “GHILARDI È CRESCIUTO TANTO: SIAMO CONTENTI”

    "Ghilardi? Non solo questa sera, anche in Europa League contro lo Stoccarda, dove c’erano altri clienti non facili. È cresciuto tanto, dove faceva vedere buone qualità ma alternava uscite a vuoto a cose buone. Con i ragazzi giovani è così: non sembra ma dopo quattro-cinque mesi c’è stata un’evoluzione importante, siamo contenti”.

  • "KONÉ? VEDIAMO DOMANI... MA SI È STIRATO"

    Poco più tardi, in conferenza stampa, il tecnico giallorosso ha parlato anche delle condizioni di Koné, uscito per infortunio nel corso della ripresa: “Koné un po’ così, vediamo domani…”, aggiungendo poi sottovoce: “Si è stirato”.

