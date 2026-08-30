Gasperini e le ultime mosse della Roma sul mercato: il futuro di Soulé, l'opportunità De Roon e cosa serve ancora

Parla Gian Piero Gasperini. L'allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa per presentare la trasferta di lunedì a Lecce, ma i discorsi di mercato hanno naturalmente preso il sopravvento.
A due giorni dalla conclusione della finestra estiva, del resto, sono tanti i discorsi che coinvolgono i giallorossi. Sia in entrata che in uscita.
Dalla sorpresa De Roon al futuro di Soulé, ecco dunque gli argomenti più interessanti trattati da Gasperini in conferenza stampa.
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