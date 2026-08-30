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Gasperini RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Gasperini e le ultime mosse della Roma sul mercato: il futuro di Soulé, l'opportunità De Roon e cosa serve ancora

Serie A
Roma
G. Gasperini

L'allenatore giallorosso ha parlato alla vigilia della trasferta di Lecce. E ha affrontato diversi temi relativi alla parte conclusiva del mercato.

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Parla Gian Piero Gasperini. L'allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa per presentare la trasferta di lunedì a Lecce, ma i discorsi di mercato hanno naturalmente preso il sopravvento.

A due giorni dalla conclusione della finestra estiva, del resto, sono tanti i discorsi che coinvolgono i giallorossi. Sia in entrata che in uscita.

Dalla sorpresa De Roon al futuro di Soulé, ecco dunque gli argomenti più interessanti trattati da Gasperini in conferenza stampa.


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  • L'ARRIVO DI DE ROON

    La Roma ha chiuso con l'Atalanta per l'arrivo di Marten De Roon, fedelissimo di Gasperini che dopo una separazione di un anno ritroverà il suo vecchio maestro.

    "È stata una cosa nata velocemente - ha spiegato Gasperini - dopo tanti anni di Atalanta, non rientrava più nei loro piani. C'era questa possibilità: ho parlato con Percassi e l'hanno lasciato andare. Li ringraziamo, lui ha voluto fortemente venire alla Roma. Per noi è un'opportunità: possiamo liberare El Aynaoui che aveva altre priorità, così lo abbiamo sostituito. Dal punto di vista economico è vantaggiosa perché ci permette di investire in un altro ruolo. Entrerà in questo gruppo forte, può essere un protagonista: sono entrati due capitani, lui e Balerdi. Oltre al talento serve personalità e anche fisicità. Poi è olandese come Malen, per compensare i troppi argentini (ride, ndr). Siamo contenti".

    E sul possibile sentimento avverso della piazza nei confronti dell'olandese:

    L'antipatia è normale da avversari, ma lo apprezzerete. Ci dà la possibilità di avere un'alternativa di spessore e di valore nel presente. Poi possiamo così puntare su un altro ruolo. L'operazione è nata così, del resto... anche io non ero tra i più amati quando sono arrivato qui. Sui social è divertente, ma è una brava persona".

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  • Soulé RomaGetty Images

    IL FUTURO DI SOULÉ

    Gasperini ha parlato anche della situazione relativa a Matias Soulé. Da tempo l'argentino è molto chiacchierato sul mercato e gli ultimi giorni della finestra estiva non stanno facendo eccezione.

    L'ex trequartista della Juventus, accostato a diverse squadre in estate tra cui il Milan, è oggetto ora dell'interesse di un club di Premier League: il Fulham. Ma intanto Gasperini ne ha annunciato la probabile titolarità in casa del Lecce.

    "Io per Soulé non ho mai sentito una proposta. Per me domani gioca probabilmente. Non c'è mai stata una proposta, non vuol dire che non si muovono i procuratori, ma non c'è mai stato nulla di concreto".

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  • COSA SI ASPETTA ANCORA GASPERINI

    Cosa serve ancora alla Roma dopo De Roon e Balerdi? Presto spiegato da Gasperini:

    "Una ciliegina in attacco. Sì, per completare abbiamo bisogno di un pezzo che chiuda quella parte. Sono rimasti un terzino e un attaccante. Lulli ha un po' sopperito, ho sempre sperato in lui, sta dando risposte importanti ma non possiamo caricarlo di responsabilità così grandi. L'anno scorso avevamo Angelino, Tsimikas, Celik, Wesley e anche Rensch. Le prestazioni di Lulli nel precampionato e con la Fiorentina fanno ben sperare per il futuro ma dobbiamo pensare anche al calendario. E comunque un pezzo in attacco possiamo pensare ancora di farlo".

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  • L'ESTERNO SINISTRO

    Gasperini ha parlato anche dell'annosa questione del vice Wesley a sinistra, ruolo ancora vacante dopo il mancato arrivo di Luis Henrique dall'Inter.

    L'idea era prendere un terzino di piede sinistro. Poi ci sono state idee molto forti che non abbiamo potuto concludere, anche se erano avviate. È una anomalia, come anche il fatto che Wesley abbia fatto molto bene a sinistra. E secondo me può farlo anche Molina. Come lo fanno gli attaccanti, anche i quindi possono giocare a piede invertito, quindi può essere possibile. A inizio stagione c'era l'idea di prendere un sinistro, poi ci sono cose anche importanti e non si è potuto più. Soulé lo ha fatto, ha giocato in quel ruolo con Ranieri, più che da attaccante. Io lo preferisco più avanzato".

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