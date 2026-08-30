Gasperini e le ultime mosse della Roma sul mercato: il futuro di Soulé, l'opportunità De Roon e cosa serve ancora

La Roma ha chiuso con l'Atalanta per l'arrivo di Marten De Roon, fedelissimo di Gasperini che dopo una separazione di un anno ritroverà il suo vecchio maestro.

"È stata una cosa nata velocemente - ha spiegato Gasperini - dopo tanti anni di Atalanta, non rientrava più nei loro piani. C'era questa possibilità: ho parlato con Percassi e l'hanno lasciato andare. Li ringraziamo, lui ha voluto fortemente venire alla Roma. Per noi è un'opportunità: possiamo liberare El Aynaoui che aveva altre priorità, così lo abbiamo sostituito. Dal punto di vista economico è vantaggiosa perché ci permette di investire in un altro ruolo. Entrerà in questo gruppo forte, può essere un protagonista: sono entrati due capitani, lui e Balerdi. Oltre al talento serve personalità e anche fisicità. Poi è olandese come Malen, per compensare i troppi argentini (ride, ndr). Siamo contenti".

E sul possibile sentimento avverso della piazza nei confronti dell'olandese:

L'antipatia è normale da avversari, ma lo apprezzerete. Ci dà la possibilità di avere un'alternativa di spessore e di valore nel presente. Poi possiamo così puntare su un altro ruolo. L'operazione è nata così, del resto... anche io non ero tra i più amati quando sono arrivato qui. Sui social è divertente, ma è una brava persona".