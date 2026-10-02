Gasperini e il rimpianto per la cessione di Romano dalla Roma al Cagliari: "Sacrificato in nome del bilancio"

Se c'è un nome che tra tutti in questa prima parte di stagione si è inserito nei dibattiti calcistici d'Italia quello è Alessandro Romano, per motivi ovviamente diversi.
In primis per le buone prestazioni offerte con la maglia del Cagliari, che ci portano alla seconda motivazione, ovvero la convocazione nella Nazionale italiana di Roberto Mancini meritata proprio per quanto visto in campo. Infine, per il rimpianto della Roma.
Sì, la Roma, ex proprietaria del cartellino e che lo ha lasciato sfuggire... "in nome del bilancio", come ha precisato il suo allenatore, Gian Piero Gasperini.