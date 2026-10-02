Gasperini e il rimpianto per la cessione di Romano dalla Roma al Cagliari: "Sacrificato in nome del bilancio"

Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, Gasperini ha parlato proprio delle cause che hanno portato all'addio di Romano alla Roma.

"È un ragazzo molto molto interessante, ma non va giudicato per una partita non andata bene. Noi adulti dobbiamo stare più attenti nei giudizi. La sua cessione al Cagliari purtroppo è stata un'esigenza di plusvalenze e bilancio di cui aveva bisogno la società. Capita a volte che i gioielli migliori vadano sacrificati in nome del bilancio. Ed è davvero un peccato".