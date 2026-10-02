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Antonio Torrisi

Gasperini e il rimpianto per la cessione di Romano dalla Roma al Cagliari: "Sacrificato in nome del bilancio"

Serie A
Roma

L'allenatore della Roma al Festival dello Sport sottolinea il suo rammarico per l'addio del giovane calciatore Azzurro.

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Se c'è un nome che tra tutti in questa prima parte di stagione si è inserito nei dibattiti calcistici d'Italia quello è Alessandro Romano, per motivi ovviamente diversi.

In primis per le buone prestazioni offerte con la maglia del Cagliari, che ci portano alla seconda motivazione, ovvero la convocazione nella Nazionale italiana di Roberto Mancini meritata proprio per quanto visto in campo. Infine, per il rimpianto della Roma.

Sì, la Roma, ex proprietaria del cartellino e che lo ha lasciato sfuggire... "in nome del bilancio", come ha precisato il suo allenatore, Gian Piero Gasperini.

  • COSA HA DETTO GASPERINI SU ROMANO

    Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, Gasperini ha parlato proprio delle cause che hanno portato all'addio di Romano alla Roma.

    "È un ragazzo molto molto interessante, ma non va giudicato per una partita non andata bene. Noi adulti dobbiamo stare più attenti nei giudizi. La sua cessione al Cagliari purtroppo è stata un'esigenza di plusvalenze e bilancio di cui aveva bisogno la società. Capita a volte che i gioielli migliori vadano sacrificati in nome del bilancio. Ed è davvero un peccato".

  • ROMANO AL CAGLIARI DALLA ROMA: LA FORMULA DEL TRASFERIMENTO

    Il presente dice che Romano, comunque, è del Cagliari, che lo ha preso a poco, visto il valore attuale.

    Il centrocampista si è trasferito in Sardegna in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 6,5 milioni di euro, una mossa volta a permettere ai giallorossi di rispettare i parametri legati al fair play finanziario della UEFA.

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  • ROMANO NEL MIRINO DELL'INTER?

    Nelle ultime settimane, anche prima della convocazione in Nazionale, Romano è stato accostato all'Inter anche perché stando a quanto riportato da Sky Sport la società nerazzurra ha iniziato a visionarlo dal vivo, come avvenuto in occasione di Atalanta-Cagliari.

    Per adesso, comunque, è presto per parlare di una trattativa: l'interesse c'è. E c'è anche il rimpianto, grande, di Gasperini per il suo addio.

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