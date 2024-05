Gasperini e il futuro all’Atalanta: “Non ho ancora rinnovato, se si vorrà fare di più va bene”

Il tecnico nerazzurro, a ‘La Gazzetta dello Sport’, spiega: “Un progetto mi interessa, una situazione tampone non mi serve”.

Quella che si avvia alla sua conclusione è stata, per l’Atalanta, una stagione a dir poco indimenticabile.

La compagine orobica infatti, è riuscita a raggiungere una finale di Coppa Italia, può ancora chiudere il campionato al terzo posto e soprattutto ha vinto l’Europa League regalandosi il primo trofeo europeo della sua storia.

Tra i grandi artefici dell’ennesimo capolavoro della Dea non può non esserci Gian Piero Gasperini. Il tecnico nerazzurro, in una lunga intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato del futuro suo e della sua squadra.