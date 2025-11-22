Gasperini alla vigilia di Cremonese-Roma: "Hermoso infortunato, Ferguson ok ma sente ancora dolore"

"Rensch ha giocato poco perché Wesley e Celik sono stati straordinari, quindi ha trovato meno spazio. Ma questo non toglie niente, che rimane quello che ha fatto un ottimo derby e ha fatto sempre bene quando è entrato. Domani può essere un'alternativa, mancando Hermoso le alternative sono quelle di un difensore o di un esterno riportando Celik dietro.

Tsimikas è uno di quelli che ha giocato un po' meno perché quelli davanti hanno fatto bene. Poi basta una partita per cambiare le cose, ci sono vari esempi come Celik, Hermoso o Pellegrini. Alcuni di loro poi arrivano da periodi di lunga inattività, ma basta poco per cambiare le cose".