Gasperini alla vigilia di Cremonese-Roma: "Hermoso infortunato, Ferguson ok ma sente ancora dolore"

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Cremonese-Roma, match che offre ai giallorossi la ghiotta occasione per confermarsi in vetta alla classifica del campionato di Serie A.
Il tecnico romanista ha parlato alla stampa alle porte di una giornata di campionato nella quale spiccano anche Inter-Milan e Napoli-Atalanta, ovvero incroci delicati che vedono protagoniste le squadre che attualmente condividono con la Roma le zone di alta classifica.
Di seguito ecco le parole di Gasperini.